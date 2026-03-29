Atención Independiente: cuáles son los precios y requisitos para comprar entradas para el clásico ante Racing

Independiente ya dio vuelta la página y, tras el triunfo ante Atenas de Río Cuarto por la primera ronda de la Copa Argentina, ya se prepara para el clásico de Avellaneda ante Racing, que será este sábado desde las 17.30 por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este domingo, el Rojo dio a conocer el cronograma de la venta de entradas y los valores.

Con el Superclásico incluido, la Liga Profesional definió la agenda para la recta final del Torneo Apertura

Los socios y socias que quieran decir presente en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini deberán tener la cuota de marzo paga y podrán empezar a adquirir sus tickets desde el miércoles 1° de abril a las 19.00 desde la web oficial del club. Si para el jueves 2 a las 10.00 todavía hay remantentes, quienes no sean socios tendrán la chance de conseguir plateas.

Más adelante, el propio sábado desde las 13.30, el club pondrá a disposición las entradas aún disponibles en el Complejo de Deportivo Avellaneda, en caso de no agotarse con anterioridad.

Los socios menores de once años entran gratis a tribunas sociales, mientras que los menores de cinco también a las plateas. En ambos casos acompañados por un adulto y con la cuota al día. Los Socios Vitalicios y con Discapacidad ingresan gratis, pero deben canjear Bono a partir del miércoles a las 18.00.

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Los precios de las entradas de Independiente para el clásico ante Racing

Santoro Alta: $55.000 (socios) | $125.000 (no socios)

(socios) | (no socios) Bochini Alta: $75.000 (socios) | $175.000 (no socios)

(socios) | (no socios) Erico Alta: $75.000 (socios) | $175.000 (no socios)

(socios) | (no socios) Bochini Baja: $100.000 (socios) | $200.000 (no socios)

(socios) | (no socios) Erico Baja 1-2-3-4: $100.000 (socios) | $200.000 (no socios)

(socios) | (no socios) Erico Baja Sector A-B: $120.000 (socios) | $215.000 (no socios)

(socios) | (no socios) Garganta Del Diablo 1-2: $100.000 (socios) | $200.000 (no socios)

(socios) | (no socios) Garganta Del Diablo 3: $100.000 (socios) | $200.000 (no socios)