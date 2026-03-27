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Atenas de Río Cuarto convirtió dos goles sobre el final, pero no pudo con Independiente en la Copa Argentina

En la continuación de los 32avos de final de la Copa Argentina, Independiente venció a Atenas de Río Cuarto.

EBalmaceda

Independiente venció 4 a 2 Atenas de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela

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El Rojo comenzó ganando 3 a 0 en el primer tiempo con goles de Valdez, Pussetto y Cabral. En el segundo tiempo, Tempone convirtió el cuarti en su debut con el club. 

Sin embargo, Facundo Quiroga convirtió un doblete sobre el final para buscar igualar el marcador a favor de Atenas, pero no alcanzó.

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LOS GOLES EN INDEPENDIENTE VS. ATENAS DE RÍO CUARTO

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