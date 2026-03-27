Atenas de Río Cuarto convirtió dos goles sobre el final, pero no pudo con Independiente en la Copa Argentina

Independiente venció 4 a 2 Atenas de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela

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El Rojo comenzó ganando 3 a 0 en el primer tiempo con goles de Valdez, Pussetto y Cabral. En el segundo tiempo, Tempone convirtió el cuarti en su debut con el club.

Sin embargo, Facundo Quiroga convirtió un doblete sobre el final para buscar igualar el marcador a favor de Atenas, pero no alcanzó.

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LOS GOLES EN INDEPENDIENTE VS. ATENAS DE RÍO CUARTO

Así se puso en ventaja @Independiente de la mano del Tucu Valdez %uD83D%uDC79 https://t.co/f8wmEmOyYO pic.twitter.com/bMmIPsI85p — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 27, 2026

¡PUSSETTO AMPLIÓ LA DIFERENCIA PARA EL ROJO!



A los 40', Independiente encontró el segundo tanto del encuentro por Copa Argentina vs. Atenas (RC). pic.twitter.com/vhJPJywtff — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2026

¡GOLEA INDEPENDIENTE!



Cabral anotó el 3-0 del Rojo ante Atenas (RC), a los 41 minutos del primer tiempo. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/dQd4D7vmEx — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2026

El debut soñado para el pibe %uD83E%uDD29 https://t.co/1ohg5NLwcT pic.twitter.com/QuuUgNJAXS — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 27, 2026