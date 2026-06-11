Presentan un proyecto para suspender embargos de ARCA y aliviar las deudas de las PyMEs

La diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone un régimen de desendeudamiento y alivio fiscal para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con el objetivo de brindar herramientas financieras a un sector que, según afirmó, atraviesa una situación crítica.

La iniciativa contempla la suspensión automática de embargos y ejecuciones fiscales de ARCA sobre cuentas y bienes de las empresas que adhieran al régimen, además de planes de pago de hasta 60 cuotas mensuales con condonación total de los intereses punitorios.

También prevé el acceso a líneas de crédito del Banco Nación con tasas subsidiadas destinadas al financiamiento de capital de trabajo y procesos de reconversión productiva.

Al presentar el proyecto, Monzón sostuvo que la propuesta recoge demandas que distintos sectores empresariales vienen planteando desde hace semanas. "La UIA, la Cámara de Comercio, los contadores y los empresarios de todos los sectores le piden al Ejecutivo que frene los embargos y habilite planes de pago. El Gobierno no responde. Entonces el Congreso actúa. Ese es nuestro rol: darle al sector productivo lo que el Ejecutivo les niega", expresó.

La legisladora argumentó que la situación de las PyMEs se refleja en indicadores oficiales. Según señaló, desde diciembre de 2023 cerraron más de 25.000 empresas en todo el país, mientras que en la provincia de Buenos Aires se perdieron más de 106.000 puestos de trabajo registrados durante ese período.

"Una empresa con las cuentas embargadas no puede cobrar ni pagar. No puede abonar salarios ni comprarle a sus proveedores. ARCA no recupera el crédito: pierde al contribuyente para siempre y destruye empleo. Esto no es presión fiscal, es un tiro de gracia al tejido productivo", afirmó.

El proyecto fue girado a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

En los fundamentos de la iniciativa también se mencionan datos del INDEC sobre la utilización de la capacidad instalada de la industria, que se ubica en el 53,6%, con niveles particularmente bajos en sectores como el textil, el automotriz y el metalmecánico.

La presentación ocurre en un contexto en el que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) reclamaron públicamente al Gobierno nacional la suspensión de embargos y la implementación de planes de pago para PyMEs. Hasta el momento, la única medida anunciada fue un régimen especial de hasta 60 cuotas destinado exclusivamente a clínicas y hospitales privados.