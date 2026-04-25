Cami Mayan expuso lo peor que le hizo Alexis Mac Allister y explotaron las críticas: "¿No puede hablar...?"

Camila Mayan volvió a generar polémica en las redes. Un video viral la mostró contando lo peor que le hizo Alexis Mac Allister mientras fueron novios. Las críticas no tardaron en llegar, porque muchos aseguran que la panelista de Luzu TV siempre habla de su ex, hoy en pareja con su mejor amiga (en medio de una gran polémica por infidelidad). Y fueron lapidarias.

Cami aseguró que en Inglaterra se la pasaba mirando partidos de fútbol por decisión del jugador. Cuando le preguntaron si él la acompañaba a ella con una serie o película, respondió contundente: "Nooo".

La anécdota de Mayan despertó un aluvión de críticas lapidarias en X. Los usuarios no tuvieron piedad. "Por favor, qué pesada esta mina con el jugador. Parece que no tiene otro tema del que hablar", escribió uno. "Esta mina no entiende que hace años ya se separó", agregó otro. "Está resentida. Es un fastidio verla y escucharla", "Qué intensa e insoportable", fueron algunas de las opiniones que se leyeron. El común denominador: cansancio. La gente ya no quiere saber más de su pasado con el futbolista.

Pero Camila no se quedó ahí. Meses atrás, al aire del mismo programa "Patria y Familia" (Luzu TV), había expuesto una terrible maldad que Alexis le hizo después de tener sexo. La influencer detalló que hace un tiempo, después de salir con amigos a festejar su cumpleaños, volvieron al hotel, hicieron el amor y lo que pasó luego la dejó en shock. El jugador, recostado a su lado, empezó a chatear a las 4 de la mañana con su amiga. Algo que la sorprendió bastante.

Lo que más le dolió fue la reacción del deportista al ser consultado sobre el tema. En lugar de explicarse o disculparse, tapó el teléfono para que ella no viera la conversación. Y le preguntó con total naturalidad: "¿Qué? ¿No puedo hablar?". Una frase que Camila recordó como una muestra de desinterés total. Mientras tanto, en el estudio, Anita Espósito sumó un comentario picante: "¡Ni siquiera la veía a ella!". La indirecta hacia el futbolista fue clara.

El contexto no ayuda a Mayan. Alexis Mac Allister hoy formó una familia con Ailén Cova y parece haber pasado de página hace rato. Ella, en cambio, sigue trayendo el tema a la mesa una y otra vez. El público ya no tolera la actitud. La consideran una "colgada" del jugador, alguien que no puede construir un relato propio sin mencionar a su ex. Las redes le recordaron que la separación fue hace años. Y que quizás es hora de soltar.

Camila Mayan tiene derecho a contar su historia. Fue parte de una relación larga con una figura pública, y su experiencia es válida. Pero el problema es el timing y la reiteración. Cada vez que abre la boca para hablar de Alexis, las críticas la destruyen. El público argentino es implacable con los que parecen "instalados" en el pasado.

Por desgracia, el problema de Cami es que su relación anterior haya sido tan pública, por la exposición con el campeón del mundo, porque el debate y el "chisme" sobre los "ex" es moneda corriente en el mundo del stream. La influencer debería evaluar si seguir por este camino le suma o le resta. Porque el morbo no parece tener fecha de vencimiento.