Luciano Castro llamó la atención de Griselda Siciliani con un gesto en redes sociales: ¿reconciliación en puerta?

Después de semanas en las que parecían haber quedado atrás los idas y vueltas tras su escandalosa separación en febrero de 2026, Griselda Siciliani y Luciano Castro volvieron a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por declaraciones ni cruces públicos, sino por un llamativo gesto del actor hacia su expareja que despertó nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación.

Las versiones comenzaron a circular en las últimas horas cuando Marcia Frisciotti, popularmente conocida como Pochi de Gossipeame, detectó que el galán había reaccionado a una publicación que la artista compartió en Instagram, donde celebraba el recorrido de su personaje en la exitosa serie "Envidiosa". El detalle no tardó en viralizarse.

La imagen mostraba a Griselda junto a un afiche de la producción de Netflix y estaba acompañada por la frase: "Cuando me encuentro con Vicky por la ciudad". Entre miles de interacciones apareció el nombre de Luciano, algo que llamó la atención de los seguidores más atentos.

A eso se sumó otro dato que alimentó las versiones. "¡El like de Lucho a Griselda! Me cuentan que habría empezado a seguir a la hija de ella y que continúa siguiendo a toda su familia, para mí debe querer recuperarla... ¿Ella habrá dado vuelta definitivamente la página?", escribió Pochi junto a una encuesta para sus seguidores.

El inesperado gesto de Luciano Castro con Griselda Siciliani. (Foto: Instagram/ @gossipeame).

Sin embargo, hace apenas unas semanas, Siciliani había sido contundente cuando le preguntaron por un posible acercamiento. "No, no, estamos separados. Tenemos la mejor", aseguró en diálogo con "LAM" (América TV). Luego aclaró que mantienen una relación cordial, aunque sin planes de retomar la historia de amor.

La actriz también dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de las especulaciones. "Muy buena onda, pero no. Como cualquier pareja que se separa, se separa. Ya está", sentenció. Aun así, el reciente guiño de Castro volvió a encender la ilusión de algunos fanáticos, que no pierden las esperanzas de volver a verlos juntos.