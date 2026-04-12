Griselda Siciliani se da un lujo en Italia y lanza un palito para Luciano Castro: "Esto sería más bien..."

En plena etapa de soltería, Griselda Siciliani celebró su cumpleaños número 49 con un viaje por Europa, su primera escapada grande después de la separación de Luciano Castro. La actriz, que se prepara para el final de "Envidiosa", compartió la intimidad del festejo desde un lugar de ensueño y subió muchas imágenes de su nueva vida. Pero lo que más llamó la atención fue un comentario con picante que muchos leyeron como un palito directo para su ex.

Para muchas personas, cumplir años implica una cena, una fiesta o una reunión con amigos. Pero Siciliani decidió celebrar los 49 de una manera muy distinta: con un viaje al sur de Italia, rodeada de paisajes soñados, buena comida y la compañía de su hermana Paulina. Todo esto, después de esa escandalosa y mediática separación de Luciano Castro que le dolió y mucho, sobre todo por las infidelidades del actor que quedaron expuestas.

Siciliani necesitaba un refresh, uno de esos lavados de cara obligatorios cuando se viene de pasar un proceso tan doloroso. Su ruptura con Luciano por las múltiples infidelidades del actor no fue un hecho más. Le dolió, y su vida privada quedó expuesta por completo. Eso no lo perdonó nunca. Por eso este viaje era una forma de renacer, de volver a encontrarse con ella misma lejos de los flashes y las polémicas.

Por estas horas, Griselda compartió en sus redes una serie de imágenes que retratan sus vacaciones por Italia. Un recorrido por Sicilia y Calabria, una escapada que se transformó en un proceso clave desde lo íntimo. Entre playas, terrazas con vista al mar y caminatas por pueblos históricos, la actriz mostró cómo lleva todo este resurgir en su vida. Y al presentar el carrete de fotos, soltó la frase que encendió las alarmas: "¿Vieron la película ‘Comer, Rezar, Amar'? Bueno, esto sería más bien ‘Comer, comer, comer' peliculón. Sicilia y un poquito de Calabria".

Con ese comentario no solo hizo foco en lo mucho que disfruta la gastronomía del lugar, sino que también dejó una referencia picante a la icónica película de Julia Roberts, donde la protagonista viaja para recomponerse después de un divorcio.

Las imágenes reflejan todo eso: desayunos frente al Mediterráneo, tardes de descanso junto a la piscina donde el cielo y el mar se funden en el horizonte, y largas caminatas por calles de piedra que conservan la esencia de los pueblos italianos. La complicidad entre Griselda y su hermana Paulina se repite en varias fotos, mostrando la importancia de su familia en este proceso.

Griselda Siciliani, disfrutando de la buena vida en Italia.

Las redes no tardaron en reaccionar. Entre los muchos mensajes que le dejaron, uno se destacó por encima del resto: el de Leticia Siciliani, la hermana menor del clan. "Mis hermanas son un afano", escribió la también actriz. Así sintetizó el clima del viaje: un cumpleaños distinto, marcado por la complicidad entre hermanas y el disfrute de los pequeños placeres.

Griselda Siciliani, con su hermana, por Europa.

Griselda eligió celebrar su nueva vuelta al sol lejos de lo convencional. Con paisajes mediterráneos, sabores italianos y momentos en familia, su viaje envuelve no solo un cumpleaños feliz sino también el después de ese romance fallido con Luciano. Porque cuando todo se nubla, hay que levantarse rodeándose de los afectos más importantes de uno.



