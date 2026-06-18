Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya dejó todo listo para una nueva edición de sus tradicionales programas. Como ocurre cada fin de semana, las conductoras recibirán a reconocidas figuras para compartir análisis, anécdotas y debates en las mesas más famosas de la televisión argentina.

El sábado 20 de junio será el turno de "La Noche de Mirtha", que se emitirá desde las 21.30 por la pantalla de El Trece. En esta oportunidad, la "Chiqui", quien volvió a criticar la estatua que hicieron en su honor, contará con una mesa integrada por personalidades de distintos ámbitos.

Entre los invitados confirmados aparecen el conductor, productor y empresario Guido Kaczka, el músico Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, y la actriz Soledad Villamil, quien actualmente forma parte de la obra teatral "Las Hijas".

Además, completará la velada Claudia Fontán, una de las figuras más reconocidas de la radio, la televisión y el teatro. Se espera una noche con actualidad, entretenimiento y muchas historias para compartir.

Mirtha Legrand y Juana Viale.

Por su parte, el domingo 21 de junio desde las 13.45 llegará una nueva emisión de "Almorzando con Juana". La nieta de Mirtha recibirá a un grupo de invitados vinculados al mundo artístico, la salud y el espectáculo.

La mesa estará integrada por Esteban Lamothe, que viene de destacarse en producciones como "Envidiosa" y "Secreto en la Montaña", la médica nutricionista Virginia Busnelli, el ilusionista Agustín Canolik, el actor Roly Serrano y la dramaturga, directora y actriz María Marull.

De esta manera, El Ttrece volverá a apostar por dos encuentros cargados de actualidad, humor y confesiones, con invitados de primer nivel que prometen dar que hablar durante todo el fin de semana.