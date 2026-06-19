Anne Hathaway está embarazada y confirma su tercer bebé con un tierno video: "Baby, soy tuya..."

Anne Hathaway dio la noticia que sus fanáticos esperaban. La actriz de 43 años confirmó este viernes que está embarazada por tercera vez junto a su esposo, Adam Shulman. Con un video en Instagram donde mostró su pancita al ritmo de la canción "Baby I'm Yours", la estrella de Hollywood oficializó la llegada de un nuevo miembro a la familia, que ya tiene dos hijos: Jonathan (10) y Jack (6).

La ganadora del Óscar compartió las buenas nuevas en un momento clave de su carrera. La actriz atraviesa una intensa jornada de estrenos con películas como "El diablo viste a la moda 2", "Mother Mary" y próximamente "La Odisea", "The End of Oak Street" y "Verity". Justo antes del anuncio, los paparazzi la captaron en la Riviera Francesa durante unas vacaciones familiares, donde ya se notaba su estado de gestación .

La maternidad representa una faceta muy importante en la vida de Hathaway, aunque no siempre fue un camino sencillo. En 2024, la actriz reveló que sufrió un aborto espontáneo en 2015, un año antes de que naciera su primogénito. Esa pérdida coincidió con su participación en la obra de teatro "Grounded", donde interpretaba a una mujer embarazada. "La primera vez no llegó a término. Y estaba en una obra, y tenía que dar a luz cada noche", relató en aquella oportunidad, confesando que al principio fingió que estaba bien hasta que decidió compartir su dolor con sus amigos .

Anne también habló abiertamente sobre las dificultades para concebir. En 2019, cuando anunció su segundo embarazo, envió un mensaje de aliento a quienes atraviesan problemas de fertilidad: "Para todas las personas que están pasando por infertilidad y el infierno al tratar de concebir, por favor sepan que nunca fue un camino fácil en ninguno de mis embarazos. Les envío mucho amor". La actriz siempre mostró una faceta empática y sincera respecto a estos temas, rompiendo con la idealización del embarazo que suele verse en la pantalla.

En 2022, la protagonista de "El diablo viste a la moda" ya había manifestado su deseo de agrandar la familia. "Puedo vernos buscando uno más", admitió en una entrevista, donde también criticó la representación unilateral del embarazo en los medios. "Hay una tendencia a representar en pantalla el proceso del embarazo o el tener hijos bajo una sola perspectiva, como si todo fuera positivo. Desde mi propia experiencia, es mucho más complicado que eso", expresó, mostrando una vez más su compromiso con visibilizar la complejidad de la maternidad.

Detrás de este exitoso momento profesional y personal, la actriz destacó el apoyo incondicional de su esposo, Adam Shulman. En una entrevista reciente con People, la actriz se deshizo en elogios hacia él: "Él me apoya completamente. Este año en particular ha sido inusual. Ambos sabemos que quizá nunca vuelva a pasar algo así".

"Tengo tanta suerte de que él sea la pareja con la que paso mi vida. Si no lo sabía antes de este último año, creo que ahora realmente lo sé porque con absolutamente todo él simplemente... está en todo. Mantiene el control de la situación", confesó, dejando en claro que su éxito es también fruto del trabajo en equipo