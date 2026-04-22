Anabelia Cerezo y Mariela Fernández: el duelo definitivo entre el "total black" y el color en la pantalla de Crónica TV

Las conductoras de Crónica TV lideran las tendencias de la temporada con apuestas contrapuestas que definen el estilo actual. Entre texturas de cuero y estampas vibrantes, Anabelia Cerezo y Mariela Fernández demuestran cómo la moda se convierte en un lenguaje de autoridad y frescura en cada una de sus apariciones frente a cámara.

El "pop de color" de Anabelia Cerezo por Edelerra

Para una de las recientes jornadas de aire, Anabelia Cerezo apostó por una de las combinaciones más arriesgadas y exitosas del año: el fucsia como protagonista absoluto. La periodista lució un pantalón de tiro alto en tono fucsia vibrante de la firma Edelerra, que combinó con una camisa de satén con estampa abstracta y tipográfica en blanco y negro. Esta elección no solo aporta muchísima luz al estudio, sino que rompe con la sobriedad clásica, manteniendo un perfil moderno y decidido bajo el maquillaje de Mila Marzi.

La sofisticación del "total black" de Mariela Fernández con Almacén de París

Por otro lado, Mariela Fernández se inclinó por una propuesta que es sinónimo de elegancia y fuerza visual: el negro integral con mezcla de texturas. Vistió una remera de algodón con detalles de volados laterales de la marca Almacén de París, complementada con un pantalón de efecto cuero ajustado que resalta la silueta. El look, también acompañado por el estilismo de Mila Marzi, proyecta una imagen de "rocker sutil" que se adapta perfectamente tanto al análisis periodístico como a la estética urbana del canal.

Tanto Anabelia Cerezo como Mariela Fernández confirman que, en este 2026, la moda es una aliada fundamental para destacar en un entorno de constante presión informativa.