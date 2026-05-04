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HORÓSCOPO

Horóscopo: cómo influye la Luna en tus emociones esta semana

Las claves de los movimientos energéticos que influyen en el ánimo, los vínculos y la manera de encarar lo cotidiano. Descubrí cómo pueden afectarte y qué tener en cuenta en este período.

Los movimientos de la Luna no pasan desapercibidos. Este astro, asociado al mundo emocional, marca cambios sutiles pero profundos en el ánimo, la energía y la forma en la que cada signo procesa lo que le pasa.  A lo largo de la semana, su tránsito activa distintas áreas: desde la necesidad de introspección hasta momentos de mayor impulso o sensibilidad. Entender en qué fase está puede ayudarte a tomar mejores decisiones y no reaccionar de más.

Horóscopo: cómo influye la Luna en tus emociones esta semana
Horóscopo: cómo influye la Luna en tus emociones esta semana

Cuando la Luna está creciente, la energía invita a avanzar, iniciar proyectos y tomar acción. En cambio, durante la fase llena, todo se intensifica: emociones, vínculos y situaciones que llegan a un punto de definición. Por su parte, la fase menguante es ideal para soltar, cerrar ciclos y hacer limpieza, tanto física como mental.

Horóscopo: las claves para entender cómo la Luna influye en tu emocionalidad
Horóscopo: las claves para entender cómo la Luna influye en tu emocionalidad

Cada signo lo vive de manera distinta, pero hay algo en común: lo que no se gestiona emocionalmente, se desborda. Por eso, esta semana el foco está en observar antes de actuar.

La clave no es controlar lo que sentís, sino entender de dónde viene. La Luna no cambia lo que sos, pero sí ilumina lo que necesitás ver.

 Horóscopo: todo sobre el 2026, el horóscopo semanal, los signos y el horóscopo de hoy

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