Horóscopo: los signos que dejaron de creer en el amor, y cómo pueden salir del pozo

El amor no siempre llega cuando el destino lo marca. El horóscopo revela que algunos signos, incluso los signos más románticos, atraviesan etapas de escepticismo profundo. Pero también los signos más inseguros sufren desencantos que los dejan sin esperanzas. Las vueltas de la vida y las experiencias fallidas hicieron mella. Hoy te contamos qué cuatro signos del zodiaco dejaron de creer en el amor, por qué les pasó y cómo pueden recuperar la ilusión sin morir en el intento.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El motivo: la acumulación de promesas vacías. Cada vez que un Capri se abrió, terminó sintiendo que ponía más esfuerzo que el otro. Esa sensación de ser el único que rema los cansó. Ahora miran el amor como un negocio que no cierra. Consejo: bajá la vara de la perfección. No todo vínculo tiene que ser una inversión segura. Permitite un error sin que se te venga el mundo abajo. Empezá con citas sin compromiso, solo para recordar que el cariño también puede ser liviano.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La desconfianza les nació después de una traición que les quemó el alma. Ellos se entregan todo, sin filtro, y cuando los lastiman, el golpe resuena años. Por eso hoy prefieren el control antes que la entrega. Creen que el amor es una trampa. Consejo: soltá la necesidad de tener la verdad absoluta. No toda persona nueva viene a repetir el mismo error. Hacé terapia o escribí lo que sentís. Aprendé a diferenciar entre una advertencia real y el miedo que ya te sobra.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El exceso de análisis los dejó solos. Cada posible pareja pasa por una lista mental de defectos, y siempre encuentran un "pero". Después de varias relaciones que no llegaron a nada, se convencieron de que el amor ideal no existe. Consejo: dejá de buscar la pareja perfecta y empezá a disfrutar la compañía real. El amor no se demuestra con checklists. Regalate una cita sin expectativas, solo para charlar. A veces el corazón entiende lo que la razón no quiere ver.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

A ellos les pasó algo distinto: invirtieron mucho en relaciones que prometían libertad pero terminaron asfixiándolos. Cada desilusión los fue corriendo más hacia su mundo interior. Hoy piensan que el amor romántico es una construcción social que no vale la pena. Consejo: no hace falta que vuelvas a creer en el cuento de Disney. Pero sí que abras un poquito la puerta a los afectos reales. Apostá por vínculos sin rótulos, donde el respeto y la libertad vayan de la mano. De a poco, el corazón se va a ir animando otra vez.