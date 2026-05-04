Gladys "La Bomba" Tucumana reveló que quiere abandonar "Gran Hermano" y generó preocupación: "Sacame..."

En medio de horas de tensión por la próxima eliminación, una situación llamó la atención de los fanáticos de "Gran Hermano: Generación Dorada" y encendió las alarmas. A menos de una semana de su ingreso a la casa, Gladys "La Bomba" Tucumana reveló que quiere abandonar el reality de Telefe.

Todo se desató tras un fuerte cruce con Luana Fernández, quien habría reaccionado con celos por la cercanía de la artista con Franco Zunino. Las palabras de la referente tropical la muestran golpeada por lo que vive en la casa y generaron un fuerte revuelo entre los seguidores del ciclo.

En una charla con su compañera, La Bomba fue clara sobre su malestar. "Luana se incomoda constantemente... Tal vez algunas personas pueden soportarlo por un montón de otras cosas y yo no, porque no tengo necesidad de hacer eso", expresó, marcando distancia con el resto.

Luego, hizo referencia a su historia personal y la diferencia de edad con otras participantes. "Tengo 60 años, una vida, una carrera hecha, una familia. Ellas son jóvenes, tienen 23, 28... es otra cosa", sostuvo, dejando en evidencia su postura.

Gladys "La Bomba" Tucumana reveló que se quiere ir de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando relató el comentario que recibió: "Grave es que alguien te diga ‘vos sos una prostituta y entraste acá a buscar el pi*** del que también es mi marido'. A una señora de 60 años, el primer día que entró a la casa".

Indignada, Gladys redobló la apuesta: "No la disculpo un cho***, no la disculpo una mie*** y no me interesa nada". Finalmente, dejó abierta la puerta a una salida anticipada: "Yo me siento incómoda y entonces voy a empezar a pedirle a la gente... Gran Hermano, sacame, sacame, sacame y yo me voy".

Si bien no parece que su salida vaya a concretarse en lo inmediato, la situación dejó en evidencia un límite claro: ante el primer conflicto que la descoloque, La Bomba no dudará en armar su valija y dejar la casa.