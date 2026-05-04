Timothée Chalamet vistió la campera de la Selección Argentina en una salida con Kylie Jenner y causó furor en las redes: el video

A menos de 40 días del inicio del Mundial 2026, el fanatismo por Argentina no solo se vive a lo largo y ancho del país, sino que también cruza fronteras y aparece en lugares inesperados. En ese contexto, en las últimas horas Timothée Chalamet sorprendió con un look argentino en Nueva York y causó furor en redes.

El actor estadounidense-francés fue visto en una salida nocturna junto a su novia, Kylie Jenner, y su familia. Ambos asistieron a una función teatral en Broadway y rápidamente captaron la atención de los fanáticos por su presencia y estilo.





Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la prenda elegida por Chalamet. Se trató de una campera de la Selección Argentina, con el escudo de la AFA y dos de las tres estrellas visibles, que no pasó desapercibida entre quienes lo reconocieron en la calle ni entre los usuarios en las redes sociales.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron una catarata de reacciones. "Los argentinos somos tendencia y admirados en todo el mundo", "Solo lo argento da esa facha", "Es un pibardo más", "Está locura", "Él también se vistió de gala", fueron algunos de los comentarios que circularon.

Timothée Chalamet con la campera de la Selección Argentina. (Foto: X).

La pieza forma parte de una colección retro de Adidas y hoy tiene un valor elevado en el mercado. Más allá del precio, el gesto del actor volvió a poner a la albiceleste en el centro de la escena global, justo en la previa de una nueva cita mundialista.