La decisión final de Telefe sobre "Gran Hermano": ¿cómo afectará el partido de Boca al programa de este martes?

Tras la gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada", donde quedó afuera Nazareno Pompei, se supo qué pasará con el programa de este martes 5 de mayo. Ocurre que Telefe emitirá el partido de Boca Juniors ante Barcelona SC por la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el mismo horario en que sale al aire el reality show.

El participante quedó afuera de la competencia con el 53,6 por ciento de los votos negativos frente a Danelik, quien obtuvo el 46,4 por ciento de los votos restantes. Con este resultado, "GH" lideró la noche del lunes en la televisión, con 14.4 puntos de rating, según la cuenta de Instagram "PTC Recargado".

En el stream de "La cumbre", Santiago del Moro adelantó que este martes habrá un nuevo "derecho a réplica" (DAR) en la casa de "Gran Hermano". Además, el conductor anticipó los beneficios del líder de la semana: podrá anularle los votos a dos participantes y darle el voto 3, 2, 1 a otros dos.

El posteo de Santiago del Moro en Instagram.

En cuanto a la placa, afirmó que será negativa. Este miércoles la casa nominará, pero nadie sabrá quién está en placa hasta el domingo, cuando tengan la cena de nominados y entre Santi del Moro con una sorpresa para los jugadores.

"Hoy después del partido, nos vemos en "Gran Hermano. Hoy DAR", reiteró el presentador de "Gran Hermano Generación Dorada" en historias de Instagram.