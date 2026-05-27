Muerte de Kevin: "Me indigné y comencé a pegarle", declaró el hombre que lo agredió tras el choque

Leandro Edgardo Marzzellino, el hombre detenido por haber atacado a golpes a Kevin Martínez tras un choque en Chascomús, declaró ante la Justicia y explicó que reconoció al adolescente como alguien que supuestamente intentó asaltarlo. La fiscalía lo acusa de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual y resolvió mantenerlo detenido.

El apuntado tiene 50 años y fue indagado por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, a cargo de la investigación por la agresión contra el chico de 15, quien murió luego de permanecer internado tras un siniestro vial.

Según indicaron fuentes judiciales, el acusado aseguró que reconoció al adolescente como un joven que supuestamente había intentado robarle tiempo atrás y, en ese contexto, "se indignó" y "le comenzó a pegar" mientras el menor era asistido por médicos tras el choque.

Luego de escuchar su declaración, la Justicia resolvió mantenerlo detenido bajo la acusación de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.

La detención de Marzzellino fue realizada por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores, que además secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado durante el ataque.

Kevin Martínez tenía 15 años.

En paralelo, la fiscal imputó por homicidio culposo al adolescente de 17 años que manejaba la moto en la que viajaba Kevin. También acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público a los policías María Eugenia Ricao, Lucas Bravo, Agustina López y Luis Bell, quienes estaban presentes durante la golpiza y no intervinieron para frenarla ni detener al agresor.

Las pericias determinaron además que Kevin estaba esposado al momento de ser golpeado. El episodio ocurrió el martes 12 de mayo en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana. Allí, una Honda XR 150 en la que viajaban Kevin y otro adolescente chocó contra un Ford Ka conducido por una joven de 25 años. Ambos menores circulaban sin casco y sufrieron heridas de gravedad.

Kevin murió más de 24 horas después en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, donde había sido trasladado por la complejidad de su cuadro. Según la investigación, la moto tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo.

La causa tomó un giro decisivo luego de que se difundiera un video aportado por la familia de la víctima. En las imágenes se observa cómo Marzzellino se acerca al adolescente herido y comienza a golpearlo en la cabeza delante de médicos, policías y testigos.

El juez Christian Gasquet, titular del Juzgado de Garantías N.° 5, rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa y sostuvo que el acusado "debió representarse" la posibilidad de provocar la muerte del joven debido a la violencia de la agresión.