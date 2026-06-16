El conmovedor posteo de la Selección Argentina dedicado a Leo Balerdi a horas del Mundial 2026
La Selección Argentina le dedicó a través de sus redes sociales una sentida publicación a Leonardo Balerdi, quien en los últimos días quedó afuera del Mundial 2026 por un desgarro.
La Selección Argentina está con todas las energías puestas en lo que será hoy su debut ante Argelia, a partir de las 22, en la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, pero no por eso se olvida de Leonardo Balerdi, quien se lesionó días atrás en un entrenamiento previo al amistoso con Honduras y se pierde la Copa del Mundo.
La Scaloneta decidió usar su cuenta en la red social Instagram para dedicarle un posteo, que consta de una foto grupal con un sentido mensaje: "Leo, estamos con vos".
Balerdi, defensor del Olympique de Marsella, fue desafectado de la Scaloneta por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y fue reemplazado por Marcos Senesi, quien deja el Bournemouth después de varias temporadas para sumarse al Tottenham.
Cómo ver en vivo a la Selección Argentina ante Arrgelia por el Mundial 2026
El partido entre la Selección Argentina y Argelia por el Mundial 2026 será televisado por la TV Pública, Telefe, TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, Disney, DGO y Telecentro Play.