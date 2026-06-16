El conmovedor posteo de la Selección Argentina dedicado a Leo Balerdi a horas del Mundial 2026

La Selección Argentina está con todas las energías puestas en lo que será hoy su debut ante Argelia, a partir de las 22, en la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, pero no por eso se olvida de Leonardo Balerdi, quien se lesionó días atrás en un entrenamiento previo al amistoso con Honduras y se pierde la Copa del Mundo.

La Scaloneta decidió usar su cuenta en la red social Instagram para dedicarle un posteo, que consta de una foto grupal con un sentido mensaje: "Leo, estamos con vos".

Balerdi, defensor del Olympique de Marsella, fue desafectado de la Scaloneta por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y fue reemplazado por Marcos Senesi, quien deja el Bournemouth después de varias temporadas para sumarse al Tottenham.

Cómo ver en vivo a la Selección Argentina ante Arrgelia por el Mundial 2026

El partido entre la Selección Argentina y Argelia por el Mundial 2026 será televisado por la TV Pública, Telefe, TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, Disney, DGO y Telecentro Play.