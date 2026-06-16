La FIFA no sancionará al árbitro acusado de hacer un gesto supremacista en el Mundial 2026

La FIFA no dejó margen para la especulación y decidió no sancionar a Shaun Evans, integrante del equipo de VAR del Mundial 2026 que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

El polémico episodio con el árbitro australiano ocurrió antes del partido ante Alemania y Corazao. Fue Fare Network quien señaló que hizo un símbolo asociado al supremacismo blanco.

La entidad madre del futbol mundial, encabezada por Gianni Infantino, analizó el gesto que hizo Evans dentro de la cabina de revisión y llegaron a la conclusión que para nada cometió ningún acto fuera de las normas.

Todo esto sucede a pesar que Fare Network, socio de la FIFA en materia antidiscriminatoria, fue contundente en su postura y pidió que el árbitro fuera apartado del torneo, al considerar que el gesto se parecía a un símbolo utilizado en círculos neonazis y supremacistas.

Por otro lado, Evans negó de manera categórica haber realizado un gesto político, ideológico o discriminatorio, y explicó que el movimiento fue producto de un tic involuntario y subconsciente, que incluso habría repetido en distintos momentos mientras sostenía una lapicera entre los dedos.

El árbitro también lamentó la interpretación pública del episodio, pero remarcó que no tuvo intención de comunicar ningún mensaje ni pertenencia. En su descargo, insistió en que la situación no refleja quién es ni sus valores personales.