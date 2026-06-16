Independiente le apunta a Maizon Rodríguez

Independiente de Avellaneda busca una fuerte depuración del plantel teniendo en cuenta que no disputará ningún torneo internacional y que apuntará todos sus cañones a lo que suceda en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Como se irán varios como Nicolás Freire y Milton Valenzuela y se desarmará un poco el plantel si también Kevin Lomónaco ficha por algún equipo del exterior, Gustavo Quinteros le pidió refuerzos a la dirigencia a pesar que no puedan sumar jugadores de jerarquía.

Uno de los que asoma en el horizonte es Maizon Rodríguez, un central de 23 años que tiene contrato hasta 2028 con Unión de Santa Fe y su valor de mercado es de 2,3 millones de dólares según Tranfermarkt.

El jugador surgido en las divisiones inferiores de Juventud de Uruguay, llegó a Unión en junio de 2025 a cambio de 850 mil dólares, lo que significa el 50 por ciento de su ficha.



En su primer club jugó 43 partidos y metió tres goles, mientras que en el equipo argentino disputó 32 encuentros y convirtió un tanto.