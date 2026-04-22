Neymar vuelve a escena: lesiones de Rodrygo y Estevao abren la puerta para Brasil rumbo al Mundial 2026

A solo 50 días del inicio del Mundial 2026, la Selección de Brasil enfrenta un escenario inesperado que podría cambiar sus planes. Las lesiones de dos piezas clave como Rodrygo y Willian Estevao reabrieron el debate sobre un posible regreso de Neymar Jr., quien parecía haber quedado al margen del ciclo.

Rodrygo, delantero del Real Madrid, sufrió una lesión ligamentaria que lo deja fuera de la Copa del Mundo, mientras que desde Inglaterra informan que Estevao, la joven promesa del Chelsea, padece un desgarro de Grado 4 en el tendón de la corva. Este tipo de lesión implica una rotura completa del músculo y pone en duda su presencia en el torneo.



El extremo de 18 años sintió la molestia en los primeros minutos del partido ante Manchester United el pasado fin de semana. Aunque en un principio se creía que era una dolencia menor, los estudios posteriores confirmaron la gravedad de la lesión.

En este contexto, el nombre de Neymar vuelve a tomar fuerza. Tras varias lesiones importantes y su regreso al fútbol brasileño, su ciclo en la selección parecía terminado. Además, desde la llegada de Carlo Ancelotti como entrenador, nunca fue convocado en las fechas FIFA.

Sin embargo, el técnico italiano nunca cerró definitivamente la puerta. En una entrevista reciente, dejó en claro que sigue siendo una opción: "Tiene un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial", afirmó.

Con Brasil necesitando variantes ofensivas y experiencia en un torneo de máxima exigencia, la posibilidad de que Neymar integre la lista final vuelve a estar sobre la mesa. Su convocatoria, que parecía improbable, hoy aparece como una alternativa concreta a medida que se acerca el debut en la Copa del Mundo de la FIFA frente a Marruecos, previsto para el 13 de junio.