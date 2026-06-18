El comunicado de la familia Messi, tras los rumores sobre la salud de Jorge, el papá de Leo

La familia Messi emitió un comunicado oficial este 18 de junio de 2026 para informar que Jorge atraviesa una situación de salud.

En el texto se detalla que, en estos momentos, el padre del futbolista se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Repudio a las especulaciones y rumores

Ante las versiones que circularon en las últimas horas, el entorno familiar expresó su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado un tema estrictamente privado.

En el documento aclararon de forma tajante que "únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge", por lo que solicitaron desestimar cualquier declaración que no provenga de los canales oficiales.

Pedido de prudencia y agradecimiento

Hacia el final del comunicado, el círculo íntimo hizo un llamado directo a la opinión pública y a los medios de comunicación: "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".

Asimismo, agradecieron las muestras de cariño y preocupación recibidas, al tiempo que solicitaron preservar la intimidad de Jorge y de toda su familia durante el proceso, concluyendo que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente.