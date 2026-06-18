Edviga Bobocea, experta en coloración, explicó por qué hay que evitar estos colores de pelo a partir de los 50 años: "Endurecen las facciones"

Al igual que sucede en la moda, el mundo de la peluquería también está atravesado por tendencias que cambian con el tiempo. Sin embargo, no todas las opciones que se imponen logran favorecer a todas las personas por igual. En muchos casos, seguir determinadas modas puede tener el efecto contrario al deseado y acentuar rasgos que se buscan suavizar.

En ese sentido, Edviga Bobocea, reconocida experta en coloración, llamó la atención sobre este aspecto y recomendó evitar ciertos tonos de tintura a partir de los 50 años.

Según explicó, el color del cabello no solo cumple una función estética, sino que también interactúa con la piel y puede modificar visualmente la apariencia general.

Qué tonos de tintura recomienda evitar a partir de los 50 años

"A partir de los 50, recomiendo evitar colores de pelo negros muy intensos o castaños oscuros ya que marcan cualquier línea de expresión", explicó la colorista.

El planteo de Bobocea no se presenta como una regla estricta, sino como una sugerencia basada en la armonía visual. De acuerdo con la especialista, los tonos demasiado oscuros tienden a resaltar ojeras, sombras y arrugas, generando un efecto más rígido en el rostro.

"El color del cabello es determinante porque actúa como un filtro cromático que interactúa directamente con la piel", detalló. En esa línea, sostuvo que mientras los tonos oscuros endurecen las facciones, los matices más claros o luminosos ayudan a suavizar las líneas de expresión.

La especialista recomendó elegir las tonalidades luminosas y cálidas para generar una apariencia vital y más fresca.

Por eso, recomendó inclinarse por colores que imiten reflejos naturales y aporten brillo. "Lo ideal es elegir tonos luminosos o que reproduzcan el efecto del sol, ya que devuelven vitalidad y proyectan una imagen más fresca", señaló.

En este sentido, la especialista propuso un cambio de enfoque respecto de prácticas tradicionales. Durante años, predominó la idea de cubrir completamente las canas con tonos oscuros para lograr un aspecto prolijo. Sin embargo, la tendencia actual apunta a priorizar la naturalidad y la armonía con el tono de piel.

Así, la recomendación es apostar por colores cálidos, evitar el negro absoluto y mantener siempre un nivel de luminosidad que acompañe los rasgos. Este criterio busca no solo mejorar la estética, sino también reflejar una imagen más equilibrada y acorde a cada etapa.