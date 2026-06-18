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Jueves, 18 de junio de 2026

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Cuenta DNI suma un nuevo descuento en supermercados los fines de semana

Una cadena de supermercados sumó dos días extras con la promoción que tenían vigente los miércoles. Conocé los detalles.

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La billetera virtual del Banco Provincia Cuenta DNI anunció la ampliación del catálogo de promociones que estarán vigentes durante los últimos fines de semana del mes y la posibilidad de ahorrar mucho más dinero.

Entre las principales novedades para la segunda quincena del mes se destaca la incorporación de dos días extras de descuentos en una cadena de supermercados que ya contaba con una promoción en la semana.

Desde el sitio web de Cuenta DNI informaron que este beneficio consiste en un 15 por ciento de descuento sin tope de reintegro ni mínimos de compra durante el sábado 27 y el domingo 28.

Qué días se puede aprovechar este descuento y qué se debe tener en cuenta

Los usuarios bonaerenses de Cuenta DNI podrán acceder hasta un 30 % de descuento durante la última semana del mes si se suma la promoción de los miércoles con la del fin de semana.

Sin embargo, este beneficio no aplicará para las operaciones que se realicen mediante las cajas de autocobro en las sucursales adheridas ni las que hayan sido abonadas con tarjetas de crédito.

Cuenta DNI sumó más días de descuentos en un supermercado.
Cuenta DNI sumó más días de descuentos en un supermercado.

Desde el Banco Provincia aseguraron que el reintegro se verá reflejado de forma automática en la cuenta, sin necesidad de realizar un trámite adicional, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Cuáles son las otras promociones que se encuentran vigentes los fines de semana

Aquellos usuarios de Cuenta DNI que deseen realizar compras durante los sábados y domingos de junio, podrán acceder a un 25 % de descuento en locales de gastronomía que ofrece un tope de reintegro de 8 mil pesos por semana y por persona.

En los locales de una reconocida cadena de estaciones de servicio también habrá un ahorro de 25% de descuento y un reintegro semanal de 8 lucas. En ambos casos, para acceder al tope completo deberán realizar consumos por $32.000.


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