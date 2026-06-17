Cuenta DNI: cómo aprovechar el descuento en farmacias durante junio

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, anunció la continuidad de una de las promociones que permite ahorrar sin tope de reintegros en farmacias y perfumerías durante todo junio.

Según detallaron en el sitio web de la aplicación, este beneficio se podrá disfrutar dos veces por semana (los miércoles y los jueves); asegura un 10% de descuento y además podrá combinarse con la promoción de comercios de cercanía.

¿Qué se debe tener en cuenta para aprovechar este descuento?

Aquellos usuarios que deseen aprovechar el descuento de farmacias y perfumerías deberán realizar el pago con el dinero en cuenta de la aplicación o mediante el pago del QR en Cuenta DNI.

La devolución económica podrá verse reflejada de forma automática dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la compra, por lo que los consumidores no deberán realizar ningún tipo de trámite extra para que aparezca el dinero en la cuenta.

Cuenta DNI mantuvo uno de los principales descuentos para junio.

Además, especificaron que las personas que cuenten con atrasos en las obligaciones bancarias quedarán exentas de las promociones que ofrece la billetera virtual para lo que resta del mes de junio.

Cómo se habilita un usuario en Cuenta DNI

Las personas mayores de 13 años que deseen operar con Cuenta DNI deberán descargar la aplicación en sus celulares. Una vez que abren, deberán escanear el DNI, validar la identificación y completar un formulario con datos personales.

Lo primero que deberán hacer es escanear el frente y el dorso del documento en un recuadro que aparecerá en la pantalla; una vez que realicen este paso, tendrán que validar el rostro siguiendo las indicaciones de la cámara.

Luego de que se cumplan todos los pasos, el sistema asociará una cuenta existente a la persona o le habilitará una para poder operar. En caso de que esto ocurra, deberán esperar 72 horas hábiles para el ingreso.