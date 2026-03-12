Yuyito González vuelve a la TV recargada con nuevo programa: "Estoy muy..."

Tras el cierre de temporada en diciembre de 2025, surgieron dudas sobre la continuidad de "Empezar el día", el ciclo que conducía Amalia "Yuyito" González en Ciudad Magazine. A la incertidumbre también se le sumaron rumores respecto a posibles cambios en la grilla del canal y nombres que sonaban como posibles reemplazos, entre ellos Fátima Florez. Tras el revuelo, este jueves confirmó a Fernando Piaggio de "El Run run del espectáculo" el desembarco de la exvedette en Net TV con un nuevo proyecto.

La noticia sobre el futuro de la expareja de Javier Milei fue anunciada por el periodista Fernando Piaggio en redes sociales. "Yuyito González con año televisivo asegurado. Pasa del cable al aire en Net. ‘Yuyito a la tarde', magazine de actualidad, política y espectáculos. Va de lunes a viernes de 15:30 a 17. Acabo de cortar con ella y está muy entusiasmada y feliz", escribió en su cuenta de "X" (ex Twitter).

Más tarde, el periodista compartió con sus seguidores la palabra de Yuyito González, quien dio detalles del proyecto que la tendrá nuevamente al frente de un programa diario. "Cerré con Net TV para hacer las tardes, ‘Yuyito a la tarde' de 15 a 17 horas de lunes a viernes en vivo, un programa de debate político, economía, farándula", aseguró.

De acuerdo a lo que adelantó la conductora, el ciclo se estrenaría "a mediados de abril" o en las semanas posteriores. Además, explicó que participa activamente del armado del nuevo envío: "Estoy muy enfocada en lo de la tarde. Yo meto un poco en lo que tiene que ver con el armado, con comerciales, con todo, entonces me involucro mucho con las cosas que hago".

Fernando Piaggio anunció el nuevo programa de Yuyito González. (Foto: X).

Antes de concluir se refirió a su vínculo con Ciudad Magazine y a la posibilidad de ocupar un lugar en la grilla del canal. "Hasta hace dos días que hablé con Esteban Farfan por teléfono para decir que había cerrado Net por las tardes, no tenían definidas las mañanas. Yo tengo una relación genial con Coco Fernández, lo adoro, a Farfan lo mismo", destacó Amalia sobre los productores y autoridades de la señal que emitía "Empezar el día". Y agregó: "Ellos saben que si me necesitara en la mañana.... No obstante, yo ya les anuncié que estoy comprometida en otro canal".

La exvedette también fue contundente frente a los rumores que señalaban un supuesto enojo por el posible desembarco de Fátima Florez, quien también fue pareja de Javier Milei, en Ciudad Magazine para ocupar su lugar.

Yuyito González estuvo al frente de "Empezar el día" en Ciudad Magazine. (Foto: Instagram/ @yuyitogonzalezok).

"Por ahí circulan los ton*** de siempre que dicen ‘se enteró por la televisión, está molesta'. No estoy ni molesta ni me enteré por la televisión de nada. Yo hablo con la gente, trabajo con gente con la que me hablo. No hace falta que yo me enteré de nada por ninguna televisión y tengo muy buena relación con los productores", lanzó.

"Parecen absurdas ya las explicaciones, pero como los ton*** además dicen cosas con maldad, tengo que salir a contestar cosas que realmente no debería tener que hacerlo", concluyó, filosa.