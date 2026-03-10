El novio de Luana de "Gran Hermano" la confrontó en vivo y ella amenazó con abandonar el reality: "¿Por qué me hicieron esto?"

"Gran Hermano Generación Dorada" tuvo su primer "derecho a réplica" (DAR), formato que trajo directo de Italia. El novio de Luana Fernández se apareció de forma virtual en la casa y confrontó a la participante luego de que ella cortara la relación por sentirse atraída a Franco Zunino. Expuesta y avergonzada, la jugadora amenazó con abandonar el reality.

"Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa me llevé yo cuando me enteré de que mi novia me cortó en televisión abierta", la increpó Lucas a Luana. Y siguió: "Poco valiente los dos argumentos que usaste. La que quería el camino libre sos vos".

La reacción de Luana durante el primer derecho a réplica de "Gran Hermano". (Foto: Telefe).

Y fue más allá: "Eso no es amor. Te cagaste en la persona que te apoyó en todo. Me humillaste delante de todos". El exnovio de Luana le recriminó que le fue infiel desde antes de ingresar a "Gran Hermano", remarcándole que se enteró recientemente de los engaños y tiene pruebas de ello.

Por último, le informó que todas sus pertenencias las dejó en la casa de sus padres y aclaró que a partir de este momento están separados por decisión bilateral. "Se acabó acá", cerró antes de esfumarse de la pantalla.

"¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me expusieron? ¿Parte del juego es hacerme quedar como una mierd..., es hacerme quedar mal?", cuestionó Luana Fernández, quien manifestó su deseo de abandonar la competencia. "No sé si quiero seguir acá. Me quiero ir", sentenció, visiblemente angustiada.