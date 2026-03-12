Joe Keery, de "Stranger Things", alentó al Xeneize en la Bombonera: "Vamos Boca..."

Al parecer, La Bombonera se convirtió en un punto de interés para las estrellas internacionales que visitan el país. Ya es habitual ver en los palcos del Estadio José Armando a artistas de la talla de Johnny Depp en una visita promocional de una película, o Dua Lipa, cuando presenció el Superclásico. Y en las últimas horas, con el arribo de muchos músicos por el Lollapalooza Argentina, una estrella de "Stranger Things" que se presentará en el evento apareció en la cancha de Boca y revolucionó la noche del miércoles.

Se trata de Joe Keery, el actor que interpreta a Steve Harrington en la serie de Netflix, que desembarcó en el país para mostrarse en sociedad con su proyecto musical Djo. Apenas llegado, dejó en claro que quiere vivir la experiencia argentina al máximo y se mandó a la Bombonera para ver el partidazo entre Boca y San Lorenzo.

En el entretiempo, las cámaras del canal oficial del club lo interceptaron y le regalaron una tote bag con los colores xeneizes. Keery, lejos de cualquier pose de estrella, soltó una sonrisa y largó un "Vamos Boca" que al toque se hizo viral en las redes. Los hinchas lo adoptaron como a uno más y las imágenes dieron la vuelta al mundo.

Pero la cosa no quedó ahí. Después del partido, Keery siguió regalando postales bien argentinas. Una fanática lo pescó viajando en un auto rojo, con la cabeza afuera por la ventanilla y saludando a quien se cruzara, como un turista más disfrutando del caos porteño.

Joe Keery de "Stranger Things" sacándose fotos con fans en Buenos Aires.

Más tarde, se apareció por la puerta del hotel en Puerto Madero, donde un puñado de seguidores lo esperaba con ansiedad. El actor, con toda la onda del mundo, se tomó su tiempo para firmar autógrafos y posar para las selfies. En las redes llovieron los comentarios: "Qué agradable sujeto", "Necesito encontrármelo", "Dejó Hawkins para vivir en Buenos Aires" .

Más allá del paseo turístico y el furor por su personaje en la serie, el motivo real de su visita es la música. Bajo el alias Djo, Keery armó una carrera sólida que nada tiene que ver con Steve Harrington. Este jueves se presenta en el C Art Media como parte de los sideshows del festival, un adelanto de lo que va a mostrar el viernes en el Flow Stage del Hipódromo de San Isidro . Sobre el escenario, despliega un viaje de psicodelia moderna, con guitarras envolventes y una estética retro que mezcla synth-pop con rock setentero, una identidad propia que lo distancia de la fama actoral.

El fenómeno Djo explotó del todo con el hit "End of Beginning", que gracias a TikTok se convirtió en un himno generacional y hasta llegó a desbancar a Taylor Swift del puesto número uno en Spotify. El tema, parte de su disco "DECIDE" de 2022, pegó fuerte por esa mezcla de nostalgia y frescura que conecta con los más jóvenes. Y aunque Keery ya venía con carrera musical desde su paso por la banda Post Animal, fue este éxito el que lo consolidó como un artista con peso propio, listo para comerse el escenario del Lolla y, de paso, el corazón de los argentinos.