Luana sintió celos de Zunino y fulminó a Solange en "Gran Hermano Generación Dorada": "Calienta la pava..."

La casa de "Gran Hermano Generación Dorada" vive horas de máxima tensión tras un picante cruce que involucra un picante triángulo amoroso. Lo que comenzó como un simple juego terminó desatando la furia de Luana Fernández, quien no dudó en cuestionar las verdaderas intenciones de Solange Abraham frente a Franco Zunino, con quien la primera solía coquetear antes del "derecho a réplica" de su novio. Las alianzas y los sentimientos empiezan a jugar fuerte en el reality.

Todo comenzó esta tarde en el jardín, cuando la exparticipante de "GH 2011" le propuso un canje al jugador: un cigarrillo a cambio de una sesión de masajes. Mientras tanto, la rubia observaba la escena desde una reposera y, ante la complicidad entre ambos, decidió manifestar su indignación por lo que consideró una actitud provocadora por parte de la mujer de 35 años. La situación escaló rápidamente, dejando claro que la paciencia entre las chicas de la casa está totalmente agotada.

Luana sintió celos de Sol y Zunino en "Gran Hermano Generación Dorada".

Frente al resto de sus compañeros, la modelo lanzó una crítica letal hacia su rival: "Al final, tiene 35 años, supuestamente vino a jugar y lo único que está haciendo es calentar la pava". Con estas palabras, Luana dejó en claro que no cree en la inocencia del gesto y que ve en el accionar de la concursante una táctica para ganar terreno a través del coqueteo constante.

La hermanita celosa buscaba apoyo en el resto de los participantes de la casa: "Lo único que está haciendo es calentar la pava". Este ataque directo marca una grieta estratégica, ya que para la integrante del grupo, "el juego debería pasar por otro lado".

Mientras la competencia avanza, los seguidores del programa ya empezaron a especular sobre si este estallido se debe a una verdadera estrategia de juego o a un ataque de celos por el vínculo que se está gestando. El conflicto promete ser uno de los temas centrales en la próxima gala, donde las lealtades se pondrán a prueba una vez más.