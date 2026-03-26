Daniela Celis confesó que engañó a su ex con Thiago Medina y expuso lo más duro de la historia: "No podía..."

Días atrás Daniela Celis estuvo en el centro de la polémica por sus dichos sobre el tamaño del miembro viril de su expareja Thiago Medina. Pero lejos de llamarse al silencio, la influencer volvió a hablar sobre su vida amorosa y recordó cómo fue el momento en que engañó a su pareja de cinco años con el ex "Gran Hermano" cuando aún estaban en el reality de Telefe.

En los últimos días, la mamá de las gemelas Laia y Aimé pasó por "Casino Deluxe", el ciclo de streaming de entrevistas de Emilia Attias. En medio de la charla, la conductora le preguntó a la mediática por la peor traición que vivió en una relación y la respuesta sorprendió.

"Bueno, fue serle infiel", lanzó sin rodeos Celis, antes de profundizar en su historia. Luego, dio detalles del vínculo que tenía previo a su ingreso "Gran Hermano 2022": "Antes de entrar a la casa, yo estaba con una persona de una relación de 5 años, él tenía 20 años más que yo. Era muy libre, muy respetuosa y aprendí muchísimo con ese hombre, me hizo muy grande el corazón".

Según explicó, ambos habían acordado poner en pausa el noviazgo mientras durara su participación en el reality de Telefe, aunque con ciertos límites. Sin embargo, todo cambió en el encierro. "Yo en la casa me enamoro, tengo relaciones sexuales, ocho veces en un día con Thiago, hice de todo en todos lados. Te imaginarás cuando salí...", señaló.

Thiago y Daniela en "Gran Hermano".

Finalizado "Gran Hermano", la situación se volvió más compleja. Daniela tuvo que enfrentar a su expareja en un momento cargado de tensión y emociones encontradas, marcado por el dolor del otro lado y la culpa propia.

"Me miró y me dijo ‘¿por qué?' y se puso a llorar. Lo vi destrozado. Él fue siempre leal conmigo, me ayudó en un montón de cosas, fue una gran persona para mí, no podía verlo la cara, se me caía la cara de vergüenza, me moría, no sabía qué decirle, qué hacer", reveló.

Después de "Gran Hermano", Thiago y Daniela se convirtieron en padres de dos niñas. (Foto: Instagram).

Con el paso del tiempo, la influencer aseguró que esa experiencia la marcó profundamente y la llevó a replantearse sus decisiones. "Yo me autocastigué mucho tiempo diciendo qué fue lo que hice. Cómo fui tan mala con esta persona cuando él fue muy bueno conmigo. Es la vida, me tocó aprender muchas cosas, y gracias a eso hoy en día soy una señora, soy una madre", concluyó.