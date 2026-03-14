Thiago Medina rompió el silencio tras los dichos de Daniela Celis sobre su tamaño: "Un pervertido..."

En las últimas horas, Daniela Celis y Thiago Medina volvieron a ser tendencia en redes sociales. Todo se desató tras un exabrupto de la ex participante de "Gran Hermano", quien habló sin filtros sobre el tamaño del miembro viril de su expareja. El comentario generó un fuerte revuelo y el papá de Laia y Aimé decidió romper el silencio, dejando en claro que no le cayó nada bien la situación.

Este viernes, "Pestañela" y Julieta Poggio participaron del streaming de Martín Cirio, donde conversaron abiertamente sobre sus vínculos amorosos y experiencias personales. En medio de la charla, la mamá de las gemelas sorprendió al revelar: "Me pasó algo en la vida: me encontré con una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena... y como que me cuesta soltar la buena, ¿entendés? ¿Dónde encuentro otra mejor, si ya tengo una buena?".

La discusión se multiplicó rápidamente en redes y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality. Mientras algunos usuarios interpretaron la frase como un halago, otros consideraron que el comentario de Celis expuso demasiado la intimidad del joven.

En este contexto, horas después, Medina decidió responder. Mientras cocinaba en la casa que comparte con Daniela, ya que optaron por seguir viviendo juntos por sus hijas pese a que están separados como pareja, el exparticipante de "Gran Hermano" grabó un video y dejó clara su postura frente a lo ocurrido.

Thiago y Daniela se conocieron en "Gran Hermano", tuvieron dos hijas y luego se separaron.

"Si una mujer habla de la ‘pi...' está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con...' es un pervertido o un desubicado. La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí", expresó con firmeza en la grabación que publicó en sus historias de Instagram.

Luego, Thiago abrió el debate entre sus seguidores y dejó una pregunta directa: "¿Ustedes qué piensan?". Su reacción no tardó en viralizarse y volvió a encender la discusión en redes sociales.