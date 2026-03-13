Daniela Celis habló del tamaño de Thiago Medina y causó revuelo en redes: "Es una cosa que..."

Daniela Celis fue tema de conversación en redes sociales tras su exabrupto en el streaming de Martín Cirio. De invitada junto a Julieta Poggio, la exparticipante de "Gran Hermano" habló del tamaño del miembro viril de Thiago Medina, expareja y padre de sus gemelas, Aimé y Laia.

"Igual, siento que vos, Dani, sos re heterosexual. Sos muy Dios, patria y familia. Te veo muy mujer", opinó Martín sobre "Pestañela". A lo que Juli Poggio tuvo una honestidad brutal: "Sí, amiga, a vos te encanta la p...".

Acto seguido, Daniela se sinceró: "La amo. Ay, Dios, no podría vivir sin una". Y fue más allá con sus declaraciones, ya que no pudo evitar referirse a su ex Thiago Medina: "Me pasó algo en la vida: me encontré con una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena... y como que me cuesta soltar la buena, ¿entendés?¿Dónde encuentro otra mejor, si ya tengo una buena?", se preguntó la exhermanita.

Daniela Celis tuvo una apasionada relación con Thiago Medina tras su paso por "Gran Hermano".

"A parte ustedes tenían muy buena química", señaló Martín Cirio. Enseguida, Daniela Celis asintió y se explayó sobre la piel que tenían con Thiago Medina: "No tenés una idea de lo que es eso, te lo juro por Dios".

El youtuber recordó el apasionado chape en la casa de "Gran Hermano" cuando estaban en vivo con Santiago del Moro: "Todavía me acuerdo de ese beso como si fuera hoy". "Pero vos entendés que eso no es nada porque estábamos en una casa con cámaras y micrófonos. Es una cosa que no puedo explicar", cerró "Pestañela", muy elocuente.

Estas declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios se sorprendieron por la sinceridad de la ex "Gran Hermano" a la hora de hablar sobre cómo era la intimidad con su expareja.