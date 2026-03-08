Thiago Medina publicó una tierna foto con Daniela Celis y despertó rumores de reconciliación: la palabra de los ex "Gran Hermano"

Desde que Thiago Medina sufrió un fuerte accidente y recibió el apoyo de su expareja Daniela Celis durante su internación, empezaron a circular versiones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, tiempo atrás la ex "Gran Hermano" dejó entrever que estaba iniciando algo nuevo y descartó un regreso. Ahora, el joven realizó una enigmática publicación en redes sociales que reavivó las versiones sobre un supuesto acercamiento.

Este sábado, el ex participante del reality de Telefe sorprendió con una historia de Instagram que no pasó desapercibida. En la imagen aparece abrazado a la madre de Laia y Aimé, sus gemelas; ambos sonrientes y en un gesto de complicidad que llamó la atención de los seguidores. Junto a la postal escribió: "Quiero contarles todo y no encuentro cómo".

El breve mensaje generó un inmediato revuelo digital. Muchos usuarios comenzaron a especular con un posible anuncio importante sobre el vínculo entre ambos, mientras otros interpretaron el gesto como una señal de reconciliación tras la separación que habían confirmado meses atrás.

Horas más tarde, ante la ola de comentarios, Daniela y Thiago rompieron el silencio a través de un video en sus historias de Instagram. A pesar de las ilusiones de muchos fans, la publicación estaba vinculada a una estrategia de marketing para promocionar una plataforma de casino online.

La foto de Thiago Medina y Daniela Celis que despertó rumores de reconciliación. (Foto: Instagram/ @thi4go_km).

"Ay Daniela, qué complicada la haces. ¿Les pasa que les va mal en el amor y bien en el juego?", lanzó el ex "Gran Hermano 2022". Ante lo que la influencer sumó: "Es uno de mis dichos favoritos, no falla. Fallamos nosotros". Fue en ese momento que el joven lanzó la frase que dio lugar a presentar el producto: "Si te va como a como a mí en el amor, divertite un rato, pasala bien..".

Sin embargo, el ruido mediático fue tan grande que los protagonistas decidieron hablar y publicaron un video donde aclararon la situación actual. "No somos perfectos pero hacemos lo mejor. Yo sé que para la sociedad es raro ver esta relación al estar separados y estar juntos todo el día", explicó Celis sentada junto a su ex en un sillón.

Thiago Medina y Daniela Celis rompieron el silencio sobre su relación. (Foto: Instagram/ @thi4go_km).

En esa misma grabación remarcaron que la prioridad absoluta son sus hijas. "Aparte de haber sido pareja, como siempre decimos somos padres y nos vamos a llevar bien toda la vida. Nos vamos a tener que ver siempre y elegimos llevarnos bien", destacó Medina. Ante lo que "Pestañela" señaló: "Es llevarnos bien o pelearnos siempre. Obvio que hay momentos que nos peleamos y hay momentos que nos amamos".

La charla continuó con una reflexión sobre el vínculo familiar que mantienen. "Pero eso, nos llevamos bien porque somos padres y queremos paternar los dos y que nuestras hijas vean cómo nos queremos también y que crezcan con el amor de los dos", aseguró Thiago. Por su parte, la ex "GH" concluyó de forma contundente: "Queremos dar el mejor ejemplo".