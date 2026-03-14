Se confirmó el ingreso de una nueva participante a "Gran Hermano" y estallaron las redes por las posibles candidatas: "Ojalá sea..."

Sin dudas, la expulsión de Carmiña Masi de "Gran Hermano: Generación Dorada" por realizar comentarios racistas generó una fuerte repercusión. Pero aunque la participante ya quedó fuera del reality, ahora lo que genera expectativa es quién ocupará su lugar. Después de que Santiago del Moro confirmara que este domingo ingresará una nueva concursante como reemplazo de la comunicadora paraguaya, comenzaron a multiplicarse las teorías sobre su posible reemplazo.

Este viernes, el conductor sorprendió a los fanáticos al anunciar la novedad en sus redes sociales. "Parece que finalmente será este domingo que ingresa ella a ocupar el puesto bacante (sic) en la casa de GH", escribió en una historia de Instagram, acompañada por una imagen de una mano con uñas largas y la canción "Bad Bitch" de Catriel y Paco Amoroso.

Minutos después Del Moro eliminó la publicación, la cual parecía contener un error ortográfico, y subió otra con un texto diferente. Sin embargo, la equivocación se viralizó rápidamente y desató todo tipo de comentarios entre los fans de "Gran Hermano" respecto al significado de la palabra "bacante".

Ante el revuelo, el presentador compartió otra historia con una explicación: "Las bacantes simbolizaban libertad de los instintos, éxtasis espiritual, fuerza femenina ligada a la naturaleza y ruptura de las normas sociales". A partir de esa pista, muchos seguidores comenzaron a lanzar teorías sobre quién podría ocupar el lugar vacante.

Los posteos de Santiago del Moro. (Foto: Instagram/ @santidelmoro).

Entre las hipótesis más repetidas aparece el posible ingreso de Wanda Nara, sobre todo porque la mediática tiene una canción titulada "Bad Bitch". Otra de las candidatas que mencionan los fans es Juliana "Furia" Scaglione, recordada por su fuerte carácter en ediciones anteriores del reality de Telefe.

Daniela Celis, Catalina Gorostidi, Isabel de Negri e Inés Lucero -ex participante de "Survivor"- también figuran entre los nombres que circulan en redes. Incluso algunos usuarios pidieron a Conny Capelli, ganadora de "Gran Hermano" Chile. "Ojalá sea Coni", escribió un internauta en "X" (ex Twitter). Por ahora todo es especulación y el misterio se resolverá recién el domingo.