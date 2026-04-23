Aberrante: nena de 12 años era abusada sexualmente por el novio de su tutora

Una nena de 12 años fue abusada sexualmente por el novio de su tutora, en un aberrante suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron al sospechoso.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 58 años, resultó apresado el martes como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en las cercanías del cruce de Jorge Newbery y Rodrigo de Triana, en el Barrio Sarmiento.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito, con el apoyo de la D.D.I. de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- del departamento judicial local.

La denuncia





Trascendió que la denuncia había sido radicada el 5 de agosto de 2019 por una mujer, de 41 años, quien se desempeñaba como docente en la escuela a la que asistía la menor.

En su narración, la mujer sostuvo que la víctima le había asegurado en una de las clases que era ultrajada por la pareja de su tutora.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no se divulgan las identidades de las diversas personas implicadas.

Por F.V.

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