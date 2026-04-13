Apresaron a hombre denunciado por el abuso sexual de su sobrina de 8 años

Un hombre que había sido denunciado por el abuso sexual de su sobrina de ocho años fue detenido el fin de semana por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 32 años, resultó apresado al ser interceptado en Carlos Pellegrini al 1700, casi en el cruce con Mitre.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 1 de la zona.

Trascendió que los uniformados llevaron adelante una vigilancia encubierta en el vecindario para capturar al sospechoso.

La denuncia del abuso sexual



Consta en el expediente que la denuncia había sido radicada el 21 de mayo de 2021 por la madre de la víctima.

En la narración, la mujer sostuvo que su hija, mientras ella y su esposo dormían, había sido ultrajada por el sujeto en la vivienda familiar.

Intervino en la causa penal el Juzgado de Garantías N° 3, de los tribunales de dicha jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy