Apresaron a un hombre denunciado por el abuso sexual de una nena de 13 años

Un hombre fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber abusado sexualmente de una nena de 13 años. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 55 años y nacionalidad boliviana, resultó apresado días pasados en la avenida General José de San Martín al 600.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional Descentralizada N° 8 de la zona.

Las agresiones que sufrió la víctima





Trascendió que las agresiones se perpetraron entre junio y diciembre de 2025, en un local situado en calle 863 al 600.

Intervino en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante", el Juzgado de Garantías N° 5 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no se divulgan las identidades de las diversas personas implicadas.

Por F.V.

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