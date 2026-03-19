Monteoliva destacó la Alerta Sofía en la aparición de Esmeralda: "Cuando se trata de un menor, cada minuto cuenta"

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó este jueves que Esmeralda fue localizada sana y salva tras horas de angustia. La funcionaria destacó que la clave del éxito fue la celeridad en la activación de la Alerta Sofía y el trabajo conjunto con la provincia de Córdoba.

"Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien me comunicó el hallazgo de Esmeralda. Ya está a salvo y con su familia", expresó la funcionaria en su red social X.

Monteoliva fue contundente al explicar la dinámica de estos operativos críticos: "La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda".

En este tipo de episodios donde la integridad de un menor está en juego, el tiempo es el factor más determinante para lograr un desenlace positivo.

"Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta", afirmó la ministra, reforzando la importancia de este sistema de emergencia rápida que moviliza recursos federales y locales en simultáneo. El hallazgo se produjo tras una intensa labor de rastreo y coordinación entre el Ministerio de Seguridad nacional y la cartera que dirige Quinteros en territorio cordobés.

Los equipos interdisciplinarios locales se encargaron de la asistencia inmediata a la menor una vez que fue detectada por el personal policial. La Justicia cordobesa continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer los motivos de la desaparición.

Esmeralda, de 2 años que era buscada desde el miércoles en Cosquín, Córdoba. La nena estaba a unos 300 metros de su vivienda, en una zona que ya había sido rastrillada.

¿Qué la Alerta Sofía?

La Alerta Sofía es un sistema de alerta de emergencia rápida diseñado para coordinar la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años) desaparecidos que se encuentren en una situación de "Alto Riesgo Inminente".

Una vez activado, se difunde la imagen e información del menor a través de medios de comunicación, redes sociales dispositivos móviles, telefonía celular y fuerzas de seguridad

Para que se active, debe existir una denuncia oficial, el menor debe estar en peligro grave.

El nombre del programa rinde homenaje a Sofía Herrera, una nena de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego.



