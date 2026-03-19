Búsqueda de Esmeralda: allanaron el circo apuntado por la familia de la menor desaparecida

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que allanaron el circo apuntado por la familia de Esmeralda, la nena de dos años que fue vista por última vez en la puerta de su casa, ubicada en el barrio San José Obrero de Cosquín.

"El circo fue requisado y si lo tenemos que hacer una, dos y diez veces lo volveremos a hacer. Me parece que en estos casos tenemos que dejar quer la Fiscalía actúe, vamos a estar acompañando con la Policía de Córdoba", sostuvo el funcionario, mientras se intensifican los rastrillajes para dar con el paradero de la pequeña.

"Todos deseamos que Esneralda aparezca con vida porque es el único objetivo", dijo y agregó:"Con el fiscal general tuvimos comunicaciones hace una hora, les tenemos que dar todos los elementos que necesitan para la línea de investigación la manejan".

Esmeralda es buscada intensamente en la provincia de Córdoba.

Según el entorno familiar, la conducta de Esmeralda no coincide con la de una niña que se aleja por cuenta propia. La describen como una menor que solía jugar "en la arenita" frente a su hogar pero que nunca cruzaba los límites de la propiedad sin la compañía de su madre", expresó su tía, descartando la posibilidad de un accidente fortuito

La fiscal de Fuero Múltiple de Cosquín, Silvana Pen, coordina un despliegue que involucra a más de 110 efectivos de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios (de Cosquín, Valle Hermoso, La Falda y Santa María) y unidades del ETAC. Además, se han realizado múltiples pasadas por el río cercano y zonas de maleza espesa.