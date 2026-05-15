Tragedia en Córdoba: una nena de 5 años murió aplastada por el portón de su casa

Una nena de cinco años falleció anoche en la ciudad de Córdoba tras ser aplastada por el portón de hierro de su vivienda. El trágico episodio ocurrió en el barrio Altos de Vélez Sarsfield y generó profunda consternación en la comunidad local.

El hecho se registró alrededor de las 20 en un domicilio ubicado sobre la calle Cacheuta al 3500. Según el testimonio de la madre de la víctima ante las autoridades, el accidente se produjo en el momento en que intentaba sacar su vehículo del garaje.

La niña perdió la vida luego de que se desprendiera el portón de su casa y la aplastara.

Por causas que se intentan establecer, una de las pesadas hojas metálicas de la estructura se desprendió del marco y cayó directamente sobre la menor.

Personal de la Policía de Córdoba se trasladó de inmediato al lugar tras recibir un llamado de alerta. Al constatar la gravedad del estado de la niña, los efectivos procedieron a su traslado urgente hacia la Clínica Vélez Sarsfield.

Debido a la complejidad de las lesiones, el equipo médico resolvió ingresar a la menor de manera inmediata al quirófano para una intervención de urgencia. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, por la gravedad de las heridas el cuadro resultó irreversible y se constató su fallecimiento cerca de las 21.

La Justicia local inició las actuaciones correspondientes para determinar las fallas estructurales que provocaron el desprendimiento del portón.