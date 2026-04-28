Las claves sobre el informe de gestión que dará Manuel Adorni en el Congreso
El Jefe de Gabinete llegará custodiado por Javier Milei, Karina Milei y un fuerte operativo de seguridad. A qué hora es transmisión oficial y quienes están invitados. La apuesta del gobierno para dejar atrás los escándalos.
La expectativa por el 145° informe de gestión de Manuel Adorni excede a la de sus antecesores. La habitual tensión previa a la exposición del Jefe de Gabinete en el Congreso ante la oposición, escaló por la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, en respaldo a su funcionario de máxima confianza.
Mientras las encuestas marcan un momento bisagra para el gobierno, la cúpula violeta que completa la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, se juega mucho capital político este miércoles 29 de abril.
Junto a la promesa de desaceleración de la inflación y la reactivación económica de cara al 2027, La Libertad Avanza reeditará el formato de apertura de sesiones ordinarias de cada 1° de marzo y dará una muestra de "alineamiento y defensa total" del modelo y de Adorni, investigado por la Justicia presunto enriquecimiento ilícito.
Las claves del informe de gestión de Manuel Adorni
- Adorni hablará a las 10.30 desde la Cámara de Diputados de la Nación en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución, que establece la obligación de informar al Congreso de la Nación sobre la marcha general del Gobierno nacional.
- Al recinto más grande del Congreso llegará desde la Casa Rosada en medio de un fuerte operativo de seguridad, en línea con la presencia del Presidente.
- La conducción libertaria invitó a los senadores del oficialismo, por lo que se espera la presencia de la titular del bloque LLA, Patricia Bullrich.
- Desde Presidencia calculan asistencia completa del Gabinete y mirarán con lupa la actitud de los ministros. Cualquier ausencia, no pasará desapercibida.
- Están citados los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).
- La transmisión será oficial y estará a cargo de Diputados TV, el canal de la Cámara de Diputados que preside Martín Menem (LLA). El último 1° de marzo, cuando el Presidente dio inicio al período ordinario, la edición no mostró casi a la oposición.
- La Jefatura de Gabinete recibió 4.800 preguntas de los diputados, en las que trabajó el equipo técnico de Adorni en las últimas semanas. Sólo un 5% apunta a su patrimonio.
Formato del informe de gestión: Adorni vs. la oposición
- Adorni usará la primera hora aproximadamente para su informe, luego habilitará las preguntas de cada bloque sobre lo expuesto.
- Se calculan unas 6 horas de sesión, ya que después del informe, arranca la oposición.
- El orden de discursos comienza con los bloques más pequeños y finaliza con el más grande, por lo que el peronismo de Unión por la Patria será el último.
- Habrá que esperar a ver si el presidente Milei se queda todas esas horas en el Congreso hasta que llegue el turno de la oposición férrea. Cada bloque tiene unos 50 minutos y Adorni otros 20 para responder.
- Milei ocupará un palco en el primer piso. Lo acompañará Karina Milei.
- Se espera importante presencia de la militancia violeta dentro y fuera del Congreso. En las redes sociales, la militancia digital de Milei hará lo propio para defender al gobierno y a Adorni.