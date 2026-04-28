Las claves sobre el informe de gestión que dará Manuel Adorni en el Congreso

La expectativa por el 145° informe de gestión de Manuel Adorni excede a la de sus antecesores. La habitual tensión previa a la exposición del Jefe de Gabinete en el Congreso ante la oposición, escaló por la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, en respaldo a su funcionario de máxima confianza.

Mientras las encuestas marcan un momento bisagra para el gobierno, la cúpula violeta que completa la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, se juega mucho capital político este miércoles 29 de abril.

Junto a la promesa de desaceleración de la inflación y la reactivación económica de cara al 2027, La Libertad Avanza reeditará el formato de apertura de sesiones ordinarias de cada 1° de marzo y dará una muestra de "alineamiento y defensa total" del modelo y de Adorni, investigado por la Justicia presunto enriquecimiento ilícito.

Las claves del informe de gestión de Manuel Adorni

Adorni hablará a las 10.30 desde la Cámara de Diputados de la Nación en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución, que establece la obligación de informar al Congreso de la Nación sobre la marcha general del Gobierno nacional .





de la Nación en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución, que establece la obligación de informar al Congreso de la Nación sobre . Al recinto más grande del Congreso llegará desde la Casa Rosada en medio de un fuerte operativo de seguridad, en línea con la presencia del Presidente.

Manuel Adorni irá a la Cámara de Diputados para su informe de gestión.

La conducción libertaria invitó a los senadores del oficialismo, por lo que se espera la presencia de la titular del bloque LLA, Patricia Bullrich .





del oficialismo, por lo que se espera la presencia de la titular del bloque LLA, . Desde Presidencia calculan asistencia completa del Gabinete y mirarán con lupa la actitud de los ministros. Cualquier ausencia, no pasará desapercibida .





y mirarán con lupa la actitud de los ministros. . Están citados los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).

Última reunión de Gabinete en la Casa Rosada, previo al cierre de la Sala de Periodistas.

La transmisión será oficial y estará a cargo de Diputados TV , el canal de la Cámara de Diputados que preside Martín Menem (LLA). El último 1° de marzo, cuando el Presidente dio inicio al período ordinario, la edición no mostró casi a la oposición.





, el canal de la Cámara de Diputados que preside (LLA). El último 1° de marzo, cuando el Presidente dio inicio al período ordinario, la edición no mostró casi a la oposición. La Jefatura de Gabinete recibió 4.800 preguntas de los diputados, en las que trabajó el equipo técnico de Adorni en las últimas semanas. Sólo un 5% apunta a su patrimonio.

Formato del informe de gestión: Adorni vs. la oposición

Adorni usará la primera hora aproximadamente para su informe , luego habilitará las preguntas de cada bloque sobre lo expuesto.





, luego habilitará las preguntas de cada bloque sobre lo expuesto. Se calculan unas 6 horas de sesión, ya que después del informe, arranca la oposición.

Desde el palco, en los festejos de la reforma laboral.