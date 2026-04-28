Manuel Adorni va al Congreso con Javier Milei y todo LLA como escudo: hora, detalles y máxima seguridad

En un acto político sin precedentes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurrirá este miércoles al Congreso Nacional a brindar su informe de gestión acompañado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y la primera plana del gobierno. "Alineamiento y defensa absoluta", es la orden y estrategia que fuentes oficiales resumieron a cronica.com.ar para enfrentar a la oposición en una sesión que durará 6 horas.

Adorni pasó sin escalas de un escándalo por el viaje de su esposa en el avión presidencial a una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Pese al impacto negativo en su imagen en las encuestas, y en otro perfil más crucial de cara al 2027, el del Presidente, "está firme" en el cargo y llegará blindado al Parlamento.

La sesión en la Cámara de Diputados arrancará a las 10.30. Según confirmaron de Presidencia a este medio, habrá un fuerte operativo de seguridad por la presencia de Milei, al estilo de la apertura de sesiones ordinarias, tal cual ocurre cada 1ro de marzo.

"Está muy bien, está concentrado, preparándose con todo", aseguran cerca de Adorni en la previa del Congreso.

Junto al Jefe de Estado se sentarán en uno de los palcos del primer piso del recinto la secretaria general de la Presidencia, "El Jefe", Karina Milei; y otros funcionarios de peso.

Están invitados los senadores, por lo que se espera la presencia de la titular del bloque LLA, Patricia Bullrich. Desde Presidencia calculan asistencia completa del Gabinete y mirarán con lupa la actitud de los ministros. Cualquier ausencia, no pasará desapercibida.

"No se trata sólo de respaldarlo a Manuel, que no tiene nada que ocultar y está para dar la cara, irán a defender al modelo económico y político del Presidente, que es lo que la oposición intentará atacar, por lo tanto, no hay lugar para tibiezas ni apoyos tímidos", explicaron desde el entorno del Jefe de Gabinete sobre la audaz apuesta de la cúpula libertaria.

Manuel Adorni irá al Congreso: detalles de la estrategia de Milei

"Está muy bien, está concentrado, preparándose con todo", anticiparon las fuentes que no se despegan de Adorni. La mesa chica libertaria trabaja en algunos contragolpes a la oposición férrea, en caso de necesitarlos como respuesta a las acusaciones sobre su patrimonio.

En tanto, ultiman el discurso inicial -durará casi una hora-. Los equipos técnicos abordaron las miles de preguntas de la oposición para el 145° Informe de Gestión desde antes de que Milei tuviera que rechazar rumores de renuncia.

Es que el Jefe de Gabinete llegará este 29 de abril blindado por el arco político de LLA, la militancia y la seguridad nacional, pero es sin dudas la voluntad y la confianza de Karina Milei lo que lo sostiene en el cargo. Más allá de que internamente no todos estén de acuerdo.

El último posteo de Karina Milei en X: "apoyo intacto" a Manuel Adorni.

La presencia de militancia violeta en el Congreso no fue confirmada en la previa, pero se sumaría a las probables arengas del Presidente desde el palco; tanto como el "brazo armado digital" de Las Fuerzas del Cielo que responden a Santiago Caputo harían también lo propio en redes sociales. Allí se jugará otra batalla con recortes y frases rimbombantes. Es probable que el asesor presidencial vaya también al Parlamento.

Así, La Libertad Avanza cerraría filas en torno a quien obtuvo un aplastante triunfo en las legislativas porteñas en 2025, lo que se tradujo en pasar del rol único de vocero al de mayor peso institucional como Jefe de Gabinete.

De la última conferencia, al cierre a la prensa en Rosada, al Congreso

La expectativa de mínima del Gobierno es que la exposición de Adorni en el Congreso sea superadora de la última conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Fallida conferencia de prensa del 12 marzo, cuando apenas arrancaban los escándalos sobre Adorni.

Aquel 12 de marzo con menos preparación, solo y parado frente a los periodistas de la prensa acreditada intentó no responder "sobre aspectos específicos" de su patrimonio porque podría "entorpecer la causa judicial", pero no hizo más que alimentar el escándalo y hasta aportar datos que en la actualidad forman parte de la investigación.

En esa ocasión el tono confrontativo con los periodistas no tuvo el efecto deseado por la mesa chica de Milei. Desde entonces no hubo más conferencias y el 24 de abril, la Sala de Prensa fue cerrada de manera "preventiva" por presunto espionaje que analiza la Casa Militar. Otro acto inédito en la historia argentina.

Al igual que en las conferencias de prensa, la transmisión oficial del informe de gestión estará a cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados, ejercida por Martín Menem, alfil de Karina Milei.