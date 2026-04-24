Manuel Adorni celebró que la Justicia archivó el viaje de su esposa en el avión presidencial: "El tiempo da la razón a quien la tiene"

En la previa de su informe de gestión ante el Congreso Nacional, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró que la Justicia archivó la causa en torno al asiento que ocupó su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial durante el último viaje oficial del presidente Javier Milei a Nueva York, Estados Unidos.

Adorni posteó en la red social X: "´El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene´. Será Justicia. Fin". Así destacó la conclusión judicial el hombre de máxima confianza del Jefe de Estado y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con esta resolución del juez Daniel Rafecas, se cierra la acusación que dio inicio al escándalo que en redes circula como "Adornigate". En ese marco, es el primer alivio por parte de la Justicia, en plena investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

"Así como se cerró esta causa, se irán cerrando todas", aseguraron a cronica.com.ar desde el entorno de Adorni. Allí el foco está puesto en los preparativos para el próximo miércoles, cuando el Jefe de Gabinete se siente frente a la oposición férrea en el Congreso.

Manuel Adorni recibió el primer alivio de la Justicia

La noticia judicial aporta a la calma de la Casa Rosada, cuyas puertas están cerradas desde el último jueves para los periodistas acreditados por decisión de la cúpula libertaria, ejecutada por la Casa Militar.

Allí el próximo lunes, en la previa a la presentación parlamentaria del miércoles 29 de Adorni, se reunirá la mesa política con la primera plana del gobierno. La cita estaba fijada para este viernes a las 11 pero se postergó.

El mensaje del Jefe de Gabinete para festejar la decisión del juez Rafecas fue reposteado por el presidente Milei, en otra muestra más de apoyo al ministro coordinador.

En breve, habrá otra más explícita desde un palco del Congreso, cuando deberá presentar su informe de gestión. Tanto el jefe de Estado como "El Jefe" de La Libertad Avanza, Karina Milei, acompañarán a Adorni.

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