Según una encuesta, más de la mitad de los argentinos cree que Adorni se enriqueció como funcionario

Las denuncias judiciales contra Manuel Adorni por la adquisición de propiedades que no se condicen con su salario como funcionario calaron hondo en la opinión pública. Así lo refleja el informe mensual de Radar Argentina, elaborado por la consultora Rubikon Intel sobre la base de 1.239 entrevistas efectivas realizadas entre el 13 y el 15 de abril de 2026 a nivel nacional.

El relevamiento muestra que apenas el 15,5% de los encuestados dijo no estar al tanto del caso. El 43% manifestó haber escuchado algo al respecto, mientras que el 41,5% afirmó seguirlo de cerca. En total, más de ocho de cada diez argentinos tienen algún nivel de conocimiento sobre las acusaciones contra el jefe de Gabinete.

La lectura mayoritaria: enriquecimiento ilícito

Entre quienes conocen el caso, la interpretación más extendida es contundente: el 54,1% consideró que se trata de un caso claro de enriquecimiento ilícito en el ejercicio del cargo. Un 18% adicional admitió que pudo haber irregularidades, aunque sin calificarlo como corrupción deliberada. Solo el 9,5% lo atribuyó a una operación política para atacar al gobierno, mientras que el 18,3% restante indicó no tener una opinión formada.

El golpe al discurso anticasta

El impacto sobre la imagen del gobierno de Javier Milei también quedó registrado. El 30,4% de quienes conocen el caso señaló que empeora su percepción del oficialismo porque contradice el discurso anticasta. Otro 31% expresó que ya tenía una mala imagen del gobierno antes de estas denuncias. El 21,8% dijo que le genera dudas pero que no cambia su posición, y solo el 16,8% afirmó confiar en el gobierno y no ver afectada su evaluación.

En el mapa de imagen pública del informe, Adorni acumuló un 64,4% de imagen negativa -entre mala y muy mala- frente a un 23,9% de imagen positiva, lo que arroja un saldo de -40,5 puntos, el más desfavorable dentro del gabinete medido por el sondeo.

El informe Radar Argentina de Rubikon Intel tiene un margen de error de ±2,78% con un nivel de confianza del 95%.