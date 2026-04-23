Javier Milei dijo que acompañará a Adorni al Congreso el día de su exposición y reiteró que irá por la reelección

El presidente Javier Milei confirmó que acompañará a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su exposición al Congreso que dará el próximo miércoles.

Adorni se presentará en el lugar en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por el que se encuentra en el ojo de la Justicia.

"Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete", señaló Milei, en diálogo con un canal de Streaming.

Además, reafirmó que será candidato a presidente en 2027. "Yo me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Pero eso después lo decide la gente", destacó el mandatario.

Por su parte, habló de la reunión de esta tarde en Casa Rosada con Peter Thiel y calificó el encuentro de "maravilloso".

También consideró la inflación "de acá para adelante la inflación tendría que empezar a ceder", y que la actividad muestra señales de recuperación.