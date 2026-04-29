De la Sota, Pagano y Bregman, las tres mujeres que podrían incomodar a Adorni

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni tendrá, luego de terminar su alocución individual, tres vallas complejas a sortear y las tres son mujeres, son picantes y son opositoras: Natalia De la Sota, Marcela Pagano y Myriam Bregman.

En rigor, el primero en preguntar según el orden establecido por presidencia de la Cámara y consensuado con los bloques en Labor Parlamentaria, será Jorge Fernández, del bloque Primero San Luis, que tendrá 5 minutos para expresarse.

Pero a continuación, Adorni deberá enfrentar una seguidilla compleja. La primera en preguntar será De la Sota, la ya encumbrada hija del "Gallego", varias veces gobernador de la Provincia de Córdoba. Natalia ya tiene entidad propia y suena fuerte desde hace unos días para ser la candidata a vicepresidente del gobernador bonaerense Axel Kicillof en 2027. Deberá lucirse en su discurso si quiere posicionarse.

Luego llegará el turno de Marcela Pagano, periodista, arribada al Congreso de la mano del propio partido de gobierno, pero enemiga acérrima de todo el oficialismo. Denunció al propio Adorni ante la Justicia, al presidente Javier Milei hace un par de días y mantiene una batalla permanente con sus colegas libertarios en la Cámara.

Después de Pagano, preguntará Karina Maureira, del bloque La Neuquindad, pero salvó que de una sorpresa, el plato fuerte viene después. La diputada de izquierda Myriam Bregman irá directo al corazón del gobierno, considerando además, que las encuestas la muestran cada vez mejor posicionada para ser la candidata presidencial de la izquierda el año próximo.

Serán mujeres las primeras en jaquear al jefe de Gabinete, habrá que ver cuanto se inspiran en sus preguntas y como sale Adorni del brete.