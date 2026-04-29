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Miércoles, 29 de abril de 2026

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CAUSA

Mientras Adorni desafía a los diputados el fiscal da el último paso de la investigación

Solicitó una pericia contable al órgano idóneo de la Procuración General de la Nación, para que determine si el jefe de Gabinete hizo gastos que no puede justificar.

Crónica

El fiscal Gerardo Pollicita que investiga el eventual enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se cansó de hacer cuentas y decidió que, el último paso antes de otorgarle al funcionario su derecho de defensa, es que un área contable especializada, haga los cálculos.

Por eso, envió las constancias de la causa a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones, dependiente de la Procuración General de la Nación, para que determine, si a su criterio, existen gastos que no se correspondan con los ingresos y el patrimonio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

En principio, el fiscal tiene probados gastos por 104 mil dólares estadounidenses en efectivo, que no encontrarían correlación con los ingresos, además de otros 335 mil dólares que debería solventar el jefe de Gabinete, antes del mes de noviembre próximo, dado que no se vislumbra de donde podría sacar tal suma para hacer frente al endeudamiento.

Así, mientras Adorni se muestra desafiante ante los diputados en la sesión informativa de orden constitucional, la Justicia sigue avanzando hacia lo que, irrevocablemente, parece ser un próximo llamado a declaración indagatoria del funcionario, de su esposa y de Marcelo Grandío.

Para Pollicita, se encuentra suficientemente probado en esta instancia del proceso, el delito de dádivas, por los viajes a Punta del Este en avión privado que le solventó Grandío, su amigo periodista, que tiene contratos de coproducción con la Televisión Pública, que esta bajo la órbita del propio Adorni.

Respecto al enriquecimiento ilícito, la pericia contable es el último paso. El representante de la vindicta pública ya produjo toda la prueba posible, lo que están haciendo los especialistas en cotejarla, coordinar los informes y sacar conclusiones técnicas. Fecho ello, poco quedaría por delante para Pollicita que ponerle fecha a la citación del funcionario y su entorno.

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