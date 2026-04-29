Milei y su gabinete respaldaron a Adorni: la foto y el video con música de Rocky que difundió Presidencia

El presidente Javier Milei y los integrantes del gabinete nacional asistieron este miércoles a la Cámara de Diputados para volver a expresar el respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien brinda el informe de la gestión ante el Congreso.

Antes de iniciar la presentación, la cúpula del Gobierno nacional se reunió en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem.

Los funcionarios llegaron al Congreso alrededor de las 10 para ser recibidos en el interior del edificio por Menem. Luego, el presidente de la Cámara de Diputados los condujo hacia su despacho ubicado en el primer piso, donde ya estaba esperando el jefe de Gabinete.

Foto y video de apoyo

En ese momento, se realizó una foto y un video (con el tema de la película Rocky) que difundió de manera casi instantánea la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Esta presentación surge en un momento crucial y desde el Gobierno buscan no dejar dudas al respecto del alineamiento en el apoyo a Adorni.

¿Quienes fueron a respaldar a Adorni al Congreso?

Mientras Adorni brindaba su informe en el Congreso Nacional, un nutrido número de funcionarios oficialistas se hizo presente en el recinto para apoyar al jefe de Gabinete.

Entre los presentes se pudo observar a Mario Lugones, ministro de Salud; Santiago Bausilli, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA); Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional; Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; María Ibarzábal, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación; Diego Santilli, ministro del Interior; Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano; Luis Caputo, ministro de Economía; Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia; Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Patricia Bullrich, senadora nacional; Carlos Presti, ministro de Defensa y Santiago Caputo, asesor presidencial.

Único ausente para la foto

Por otra parte, el único funcionario de alto rango que no llegó para la foto fue el canciller Pablo Quirno, que estaba arribando de un vuelo proveniente de Estados Unidos.

De todas maneras, el ministro consiguió ingresar al Palacio del Congreso minutos más tarde cuando ya se estaba produciendo la sesión. Incluso se lo vio acercarse y sentarse en el palco donde se encontraban los hermanos Milei.