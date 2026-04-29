El Gobierno accedió a mails privados para enviar mensajes a los ciudadanos

El Gobierno de Javier Milei accedió a mails personales e inundó en los últimos días las casillas de los ciudadanos con una invitación a seguir al canal oficial de comunicación. Esta situación derivó en las quejas de los usuarios que expresaron su malestar en redes sociales ya que cuestionan cómo el Poder Ejecutivo pudo acceder a mails privados.

Además, la polémica toma más fuerza en momentos que la gestión de La Libertad Avanza continúa con las restricciones a periodistas en la Casa Rosada.

"Gobierno nacional (hola@comunicación.argentina.gob.ar) es el canal oficial de comunicación por correo electrónico del Gobierno nacional", arrancó el mail que recibieron los usuarios en sus casillas.

Asimismo, se indicó que por dicha vía "se informará a la ciudadanía sobre programas y servicios vigentes del Estado, medidas y disposiciones oficiales y actualizaciones relevantes de gestión".

"Este canal permite recibir información directa del Estado, sin intermediarios", finaliza la invitación.

El millonario contrató que firmó e impulsó Adorni

En septiembre del año pasado, cuando todavía era el vocero presidencial, Manuel Adorni, impulsó una licitación para adquirir por un año, un "servicio para la provisión de herramientas de comunicación directa y seguimiento". En tanto, en diciembre, ya como jefe de Gabinete, firmó la adjudicación a la empresa ATX S.A., que se quedó con un contrato de $3.650.226.300.

Al justificar la contratación, Adorni sostuvo que "la gestión integral y eficiente de los canales mediante los cuales el Poder Ejecutivo comunica sus decisiones, medidas y anuncios a la ciudadanía resulta esencial en el actual contexto de transformación digital del Estado y de la creciente demanda social por una comunicación gubernamental clara, accesible, personalizada y sin intermediaciones".

Asimismo, en el pliego de bases y condiciones no se detalló qué tipo de información se enviará, aunque se precisó las cantidades máximas: tres millones de SMS mensuales, 50 millones de correos electrónicos y un millón de llamadas de voz.