Manuel Adorni participó junto a Monteoliva en la destrucción de 800 kilos de droga

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó este martes de un operativo de destrucción de estupefacientes y precursores químicos encabezado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La actividad oficial se desarrolló apenas 24 horas antes de que el ministro coordinador deba presentarse ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en un contexto marcado por las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Balance de las incautaciones récord

Durante la jornada, las fuerzas de seguridad federales procedieron a la eliminación de más de 800 kilos de sustancias, que incluyeron cocaína, marihuana y diversas drogas sintéticas, además de 1.800 kilos de precursores químicos.

Desde la Jefatura de Gabinete destacaron que el volumen de incautaciones de cocaína en 2025 alcanzó los 13.476 kilos, lo que representa el mayor registro histórico en la Argentina.

"En drogas sintéticas, el incremento fue del 58% respecto de toda la gestión anterior, superando 1.503.724 unidades incautadas en apenas dos años", señalaron fuentes oficiales. Los datos aportados por la cartera de seguridad indican que las incautaciones de marihuana también mostraron un crecimiento del 4% durante el último año.

Política de seguridad y marco institucional

La presencia de Adorni en el operativo busca reforzar la imagen de la política de seguridad del Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación.

Según indicaron desde el entorno del funcionario, el decomiso de estupefacientes en 2025 superó en un 14% las cifras de 2024, situándose un 11% por encima del récord histórico previo.

"Asimismo, en 2025 se incautaron 13.476 kilos de cocaína, el mayor registro histórico en la Argentina, un 14% más que en 2024 y un 11% por encima del récord anterior", concluyeron los voceros gubernamentales.

El proceso de destrucción de este martes en Buenos Aires marca el cierre de una serie de operativos realizados por las fuerzas federales en distintos puntos del país.