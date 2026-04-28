La esposa de Adorni habría viajado a España y pagado en efectivo durante su estadía

La Justicia incorporó al expediente por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni un nuevo dato que suma a la investigación: su esposa, Bettina Angeletti, viajó a España en septiembre de 2025 y abonó cerca de 6.000 dólares en efectivo entre pasajes y alojamiento.

La estadía se extendió once días, del 3 al 14 de septiembre, y no registra uso de tarjetas de crédito. A ese monto, además, deben sumarse las compras realizadas durante la permanencia en ese país.

La información fue reconstruida por fuentes judiciales a partir de respuestas a pedidos de informes y quedó anexada a la causa que tiene como próximo paso la elaboración de un informe de evolución patrimonial. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo, con la investigación delegada en la fiscalía de Gerardo Pollicita.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Un patrón que se repite

Tal como anticipó Crónica, el viaje a España no es un hecho aislado. La semana pasada, la fiscalía había confirmado que la familia Adorni recibió el Año Nuevo 2025 en Aruba tras abonar 8.874 dólares en hotel y 5.762 dólares por cuatro pasajes, también en efectivo. Además, al regresar del viaje a Nueva York para la Argentina Week, Angeletti pagó de su bolsillo un pasaje en primera clase por 5.154 dólares, sin registro en tarjetas.

El objetivo de la investigación es determinar si estos gastos se condicen con los ingresos declarados por el funcionario. Para eso, se levantó el secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil de la pareja, y se enviaron cerca de 200 oficios a organismos y administradores de propiedades, varios de los cuales aún no respondieron.

Para el lunes 4 de mayo está citado como testigo el contratista que realizó refacciones en una propiedad del Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, adquirida por Angeletti en noviembre de 2024. Se le preguntará sobre los trabajos realizados, los montos y los medios de pago utilizados.

La semana pasada declaró el vendedor de ese inmueble, quien contó que le ofrecieron inicialmente 20.000 dólares en efectivo y financiar los 100.000 restantes. Ante su negativa, según reconstruyeron los investigadores, se recurrió a dos prestamistas vinculadas a la escribana Adriana Nechevenko, quienes aportaron el dinero a cambio de una tasa de interés.