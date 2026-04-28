Manuel Adorni va al Congreso: el pedido de diputados de la oposición por la posible presencia de militantes libertarios

La previa del informe de gestión que Manuel Adorni brindará este miércoles en Diputados toma temperatura. De un lado, el presidente Javier Milei confirmó que acompañará al jefe de Gabinete junto con su hermana Karina y un grupo de ministros para blindarlo en su primera exposición en el Congreso. Y del otro, legisladores opositores realizaron una serie de pedidos formales ante la posible presencia de militantes libertarios en las gradas del recinto.

"Si quieren un show para el Presidente, alquilen el Movistar Arena", fue el mensaje de Maximiliano Ferraro, tras exigir que se respeten ciertos puntos durante la sesión informativa de Adorni, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El diputado de la Coalición Cívica ARI y su compañera de bloque Mónica Frade elevaron una nota al titular de la Cámara Alta, Martín Menem, y solicitaron que se les informe "si se ha previsto el ingreso y/o cursado invitación a asesores, militantes y/o ciudadanos con el objeto de ocupar los palcos".

"Le requerimos que tenga a bien abstenerse de ello y, en caso de haber procedido, solicitamos se nos detallen los criterios adoptados para la distribución y asignación de los ingresos o invitaciones", reclamaron. La exigencia apunta a que se garantice el respeto, orden y normalidad institucional, luego de que militantes libertarios dijeran presente en algunos palcos del recinto el 1º de marzo pasado, en la apertura de sesiones ordinarias encabezada por Milei.

La nota enviado por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade a Martín Menem.

En otro de sus pedidos, Ferraro y Frade requirieron "que se arbitren los medios necesarios para asegurar que la transmisión oficial de la sesión se realice bajo criterios de ecuanimidad, pluralidad y respeto por la diversidad de voces que integran este cuerpo legislativo".

Además, solicitaron "que se garantice a los periodistas acreditados el mantenimiento del espacio que históricamente tienen asignado en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados, asegurando condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor y el pleno acceso a la información pública".

En su nota, los legisladores de la Coalición Cívica consideraron que "la calidad institucional del Congreso de la Nación exige que este tipo de instancias se desarrollen con el máximo apego a las normas, la transparencia y el respeto por el pluralismo político que representa esta Honorable Cámara".

Por su parte, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, también hizo una serie de pedidos a Martín Menem. El dirigente santafesino recordó, entre otras cosas, lo ocurrido en la última Asamblea Legislativa. "Los palcos se convirtieron en el escenario de gritos, insultos e interrupciones", marcó.

Al mencionar el reglamento de la Cámara de Diputados, Paulón exigió a su titular el normal desenvolvimiento de la sesión. "Resulta indispensable que el desarrollo se inscriba en parámetros de madurez democrática, convivencia pacífica y respeto institucional, tanto en el recinto como en los espacios destinados al público, de modo tal que se garantice el pleno ejercicio de la actividad parlamentaria sin interferencias ni alteraciones", explicó.

EL CONGRESO NO ES EL CIRCO ROMANO



El informe del Jefe de Gabinete de Ministros @madorni debe contribuir a dar transparencia y claridad sobre la marcha del gobierno nacional.

Cuidar el orden de la Sesión y evitar el circo al que nos quieren llevar es responsabilidad de todos.... pic.twitter.com/co1PXg8Usy — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 27, 2026

Y agregó. "El propio reglamento prevé la prohibición de manifestantes que perturben el normal desarrollo de las sesiones, así como la adopción de medidas tendientes a preservar el orden cuando éste se vea afectado, en resguardo del funcionamiento normal de la Cámara y del respeto debido a sus miembros".

Desde las redes sociales, Paulón fue aún más contundente. "El Congreso -subrayó- no es el circo romano".